Дальневосточную сардину неслучайно в прессе и на совещаниях называют перспективным объектом промысла. По данным ТИНРО-Центра, в этом году на добыче иваси работало почти в два раза больше судов, чем в 2017-м.

Холдинг «Антей» также внес вклад в российские уловы дальневосточной сардины, причем путину, проходившую в водах России, рыбаки продолжили в зоне Японии. Как шла работа? Как идет продвижение продукции из иваси на внутреннем и внешнем рынках? Об этом генеральный директор ООО «Антей» Андрей Поломарь рассказал в интервью Fishnews.

Не остался без внимания и промысел клыкача – его добычу в Антарктике возобновили суда холдинга.

– Андрей Михайлович, в этом году «Антей» продолжил промысел сардины-иваси и скумбрии. Холдинг делает особую ставку на эти объекты добычи . Как был организован лов?

– Мы приобрели новое для нашего холдинга судно – «Юпитер». Оно добывало рыбу и сдавало уловы для производства мороженой продукции коллегам – на рыбокомбинат «Островной» на Шикотане. Судно, кстати, перегоняли Северным морским путем.

Еще одно судно – «Северный океан» – само осуществляло заморозку улова, затем рыба поставлялась на наше московское производство для выпуска готовой к потреблению продукции под брендом «Русской рыбной фактории».

– Ранее в холдинге отмечали, что изучают возможности российского рынка для поставок продукции из сардины-иваси. Для этого «Антей» участвует в ярмарках, например, недавно – во Владивостоке . Какие впечатления? Интересен ли этот продукт потребителю, в том числе дальневосточному? Насколько я понимаю, пока ивасёвая линейка реализуется в центральных регионах.

– Все верно. Завод по переработке находится в западной части страны, и в силу логистических причин именно Москва, Санкт-Петербург, запад России, пока для нас наиболее перспективны.

– Районы потребления там несравнимо шире.

– Да, в этих регионах больше потребителей, насыщение рыбной продукцией не такое, как на Дальнем Востоке, поэтом соотношение «спрос – цена» для нас более комфортное.

Однако возможности дальневосточного рынка, безусловно, мы также рассматриваем. Об этом свидетельствует и наше участие в празднике «Дальневосточная рыба» во Владивостоке. Ярмарка показала большой интерес покупателей к продукции «Антея» – она буквально разлетелась. При этом мы сразу же получали обратную связь. Отзывы покупателей положительные, людям наша рыба нравится, и мы видим возможности занять определенную нишу. Но есть и негативный фактор – это логистика: мы вынуждены везти сырье с Дальнего Востока на запад, потом – готовую продукцию в обратном направлении. Это сказывается на себестоимости.

В любом случае рынок ДФО нам интересен, на ярмарке во Владивостоке мы посмотрели, как будет продаваться продукция из иваси, прежде чем выходить на более широкую розничную сеть.

– На празднике вы не только продавали продукцию, но и рассказывали людям, как ту или иную рыбу лучше приготовить.

– Делились рецептами, тонкостями приготовления. Чтобы наши потребители не просто купили рыбу, а знали, как получить вкусное и полезное блюдо.

– Вице-президент ГК «Антей» Игорь Михнов не исключил запуска производства продукции из иваси на Дальнем Востоке.

– Да, такая возможность рассматривается. Как я уже упомянул, двойная логистика. Поэтому, разместив производство ближе к местам промысла, мы сможем сократить издержки. Так что строительство предприятия в Приморском крае вполне возможно.

– Отработав в российской зоне, вы переместились на добычу иваси в ИЭЗ Японии . Насколько я помню, были некоторые сложности в организации властями этого промысла. В итоге все разрешилось?

– Действительно, на первоначальной стадии возникли определенные трудности, поступило много заявок от желающих вести лов, японская сторона не согласовывала этот объем, однако в итоге было принято взвешенное решение и российские рыбаки вовремя получили разрешение на добычу в зоне Японии. К сожалению, в этом году метеоусловия в японских водах для нас были неблагоприятны и промысловых дней, по сравнению с прошлым годом, получилось меньше. В связи с особенностями промысловой схемы нашего судна хорошая погода очень важна, поэтому шторма не позволили сработать на уровне предыдущего года. В настоящий момент «Антей» уведомил официальные органы об окончании промысла в этом районе.

– Но в принципе работать на добыче пелагических объектов в водах Японии выгодно и перспективно?

– Да, из российской зоны рыба ближе к холодам, то есть в ноябре-декабре, уходит и начинает ловиться, причем неплохо, в японских водах. Поэтому в прошлом году в первый зимний месяц флот переместился в зону Японии, и все освоили свои лимиты в срок. А в этом году начать удалось даже раньше, но, повторюсь, из-за непогоды мы были вынуждены досрочно завершить рыбалку.

– В целом, насколько я понимаю, многие компании уже заинтересовались промыслом сардины и скумбрии на Дальнем Востоке?

– Для этих объектов не устанавливается общий допустимый улов, а значит, для их добычи не нужны доли квот. Суда для промысла этих видов водных биоресурсов у рыбаков есть.

– Будет ли «Антей» работать на промысле пелагических объектов в следующем году? Уже строили такие планы?

– Безусловно, рассчитываем продолжить в 2019 году работу на этих объектах, они для нас интересны.

– Продукцию из иваси холдинг представлял не только в России, но и на международных выставках. Например, в ноябре в Циндао . Причем с дегустациями, чтобы люди могли сразу оценить вкус.

– Мы предлагали наши продукцию на пробу – китайским гостям, например, она очень понравилась, спрашивали, где ее можно приобрести. Подходили представители торговых компаний, проявляли интерес и готовность к поставкам.

Отмечу, что эта продукция глубокой переработки, о развитии производства которой сейчас заявляют на государственном уровне.

– Если вернуться к промыслу водных биоресурсов в целом, то в этом году рыбаки столкнулись с проблемой продления договоров о закреплении долей квот до конца 2018 года. В итоге многострадальный закон все-таки был принят . Успели ли с разрешениями на вылов?

– Да, в срок уложились, хотя уже на пределе возможностей, в итоге мы ни дня промысла не потеряли. Хотелось бы отметить работу Приморского территориального управления Росрыболовства, очень быстро действовали, оперативно рассмотрели заявки и оформили необходимые разрешения.

СНОВА В АНТАРКТИКЕ

– В этом году, насколько мы знаем, «Антей» вновь приступил к промыслу клыкача в Антарктике. Это особая работа…

– Да, в нынешнем году мы организовали антарктическую экспедицию, два наших судна – «Спарта» и «Волк Арктики» – находятся на промысле, уже показывают первые уловы. Суда укомплектовали, обеспечили снабжением, я думаю, весь декабрь будем вести добычу.

– В прошлом году вы делали перерыв по участию в лове клыкача, в этом году вернулись к этой работе.

– В 2017 году готовили наш флот, потому что экспедиция достаточно серьезная, требует качественной подготовки. Взяли паузу. Сейчас, надеюсь, все получится.

– По правилам АНТКОМ на каждом судне работают наблюдатели?

– Да, по два наблюдателя. Один – национальный, то есть в нашем случае российский, второй – международный, от страны-участницы АНТКОМ. На каждом из наших судов есть такие представители.

– То есть работа российского флота, и судов «Антея» в частности, позволяет нашей стране участвовать в сборе научной информации и для промысловой истории это очень хорошо?

– Конечно, если посмотреть перечень стран – участниц промысла, то список их ограничен. В этом году к клыкачовой экспедиции подключилось 9 стран. Хотя государств-членов Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики гораздо больше. Поэтому присутствие России – очень серьезный плюс для перспектив освоения. Сейчас используется «олимпийская система», однако уже звучат идеи перейти к ОДУ и распределению объемов по историческому принципу, их озвучивает тот же Китай.

УГРОЗА АУКЦИОНОВ

– Какие позитивные изменения и планы у «Антея» вы могли бы отметить?

– Это пополнение нашего рыболовного флота, упор на промысел иваси. При этом, конечно, мы не забываем и основное направление деятельности холдинга – добычу крабов. В конце декабря запланирован спуск на воду краболовного судна на заводе «Пелла», и оно практически готово к этому знаменательному событию.

Также хотелось бы отметить развитие береговой переработки. ООО «Охотское», входящее в нашу группу, ведет строительство завода на Камчатке, в устье реки Сопочная. Опять же, работаем по вопросам создания производства в Приморье. Правда, очень сильно из колеи рыбаков выбивает подвешенное состояние по квотам.

– Вопрос с крабовыми аукционами по-прежнему порождает в отрасли нестабильность.

– Да, эта неопределенность очень мешает. Мы говорили о сардине-иваси, компания планирует продолжать промысел этого объекта. Большой плюс, что он «неодуемый» – идешь и ловишь. Однако в ситуации с долями квот, которые планируется выставлять на аукцион, полное непонимание. Нет ясности: готовить флот или не готовить, какой объем осваивать, какое снабжение закупать. Эта неопределенность очень мешает хозяйствующим субъектам планировать деятельность.

– Тем более что ФАС предложила раз в три-пять лет проводить аукционы по долям квот вылова. Причем антимонопольная служба не уточнила, по каким видам водных биоресурсов.

– За три-пять лет не окупится никакое строительство судна. К тому же нельзя рассчитывать, что если компания приобрела долю квоты на торгах, то через несколько лет она выкупит ее вновь. Так что такому предложению можно дать только негативную оценку.

Маргарита КРЮЧКОВА, газета «Fishenws Дайджест»

Декабрь 2018 г.