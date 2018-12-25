25 декабря 2018 года

Министры будут персонально отвечать за нацпроекты

Работа по формированию национальных проектов завершена, напомнил премьер-министр Дмитрий Медведев. Одна из программ – международная кооперация и экспорт – предусматривает развитие поставок продукции АПК.

Разработать нацпроекты по 12 направлениям поручил правительству президент Владимир Путин в своем «майском» указе. На встрече 21 декабря премьер Дмитрий Медведев сообщил главе государства, что паспорта всех 12 национальных проектов подготовлены и утверждены.

24 декабря глава правительства обсудил эту работу с вице-премьерами и руководителями ведомств. Кураторами нацпроектов является заместители председателя правительства, персональную ответственность за реализацию задач несут министры, подчеркнул Дмитрий Медведев. Также, по словам премьера, в каждом субъекте Федерации появились региональные проекты.

На реализацию нацпроектов на ближайшие три года в бюджете предусмотрено около 5,7 трлн рублей, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта правительства.

Промежуточные итоги выполнения национальных проектов планируется подводить два раза в год. При этом оперативный мониторинг должен быть в режиме онлайн, подчеркнул глава правительства.

Нормативные документы по нацпроектам должны быть выпущены до конца года – такую задачу Дмитрий Медведев поставил перед руководителями федеральных ведомств и главами регионов.

Планы по рыбе

В «майском» указе президента поставлена задача по развитию несырьевого экспорта. В частности, по экспорту продукции агропромышленного комплекса задана планка в 45 млрд долларов в год.

В октябре министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Минсельхоз подготовил паспорт национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в части поставок продукции АПК. Глава аграрного ведомства отметил, что определены приоритетные подотрасли сельского хозяйства с наибольшим экспортным потенциалом. «По каждой из них разработаны подробные отраслевые планы увеличения экспорта до 2024 года», – заявил министр. В число таких перспективных направлений вошла и рыбная отрасль.

Fishnews