25 декабря 2018 года

Ассоциация «Ярусный промысел»: О глобальном и локальном

Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» исполнилось пять лет. Сегодня АЯП как активно решает специфические вопросы ярусоловов, так и участвует в выработке позиции по общим для всей отрасли проблемам.

Нынешний год для Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» стал юбилейным: отраслевое объединение успешно прошло пятилетний рубеж. В 2013 г. четыре дальневосточных компании – «Интеррыбфлот», «Поларис», «Дальрыбпром» и «ЯМСы» – объединились в ассоциацию, чтобы совместно представлять и защищать интересы рыбопромышленников, специализирующихся на ярусном промысле.

Важной причиной образования ассоциации стала растущая потребность добросовестных рыбаков внедрять в свою работу признанные международной общественностью принципы и стандарты устойчивого рыболовства.

«Мы – единственная ассоциация, которая образована по виду применяемых орудий лова. Других таких объединений, насколько мне известно, в России нет», – отметил президент АЯП Вячеслав Бычков.

Сегодня в состав ассоциации входят 12 отечественных рыбодобывающих компаний с географией промысла от Баренцева моря до Берингова. Общий флот членов АЯП насчитывает свыше 30 судов.

«Все, кто к нам пришел, сделали это без каких-либо рекламных усилий с нашей стороны. Просто наблюдая, чем мы занимаемся, сами к нам обращались. Карельские и архангельские предприятия, которые начали строить ярусоловы-процессоры по программе квот на инвестиционные цели, насколько нам известно из общения с ними, также планируют присоединиться к нашей ассоциации», – рассказал Fishnews глава объединения.

АЯП является участником Всероссийской ассоциации рыбопромышленных предприятий, предпринимателей и экспортеров и старается самым активным образом участвовать в решении вопросов, поднимаемых ВАРПЭ. Но у ярусного промысла есть свои особенности, и некоторые специфические проблемы ярусоловы стараются решать самостоятельно. Например, в Северном бассейне объединение отстаивает свою позицию по приловам. «Нас абсолютно не устраивает допустимый процент прилова палтуса при специализированном промысле трески. Он необоснованно занижен. В 2017 году мы смогли убедить руководство Росрыболовства увеличить с 2018 года размер неизбежного прилова палтуса на один процент – до 4%, что было закреплено в материалах Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Работу в этом направлении продолжаем, считаем, что этот показатель должен быть как минимум не менее 5%, а лучше вернуть 7%.

В Дальневосточном бассейне существуют проблемы со значительными ограничениями хозяйственной деятельности наших рыбаков – речь идет об избыточных мерах по охране морских млекопитающих. По этой причине, например, Первый и Второй Курильские проливы, несмотря на снятие проблем пограничного регулирования, остаются труднопроходимыми. По-прежнему стоят вопросы излишней зарегулированности прохождения морских контрольных пунктов (точек), контроля перегрузов рыбной продукции с добывающих судов на транспорта, проблемы признания тароупаковки судовыми припасами и многое другое», – сообщил Вячеслав Бычков.

Одно из основных направлений деятельности ассоциации – приведение промысла в соответствие с международными критериями устойчивого рыболовства. С момента создания АЯП ее члены ведут подготовительную работу для прохождения экологической сертификации по стандартам Морского попечительского совета (MSC).

Ряд этапов был пройден в тесном контакте с Партнерством по устойчивому рыболовству (SFP) и WWF России. В частности, по рекомендациям экологов приняты меры по защите морских птиц во время ярусного лова: все суда компаний – членов АЯП оборудовали стримерными линиями – средствами по отпугиванию пернатых. Как показали исследования, эти бюджетные устройства очень эффективны. К началу 2018 г. ассоциация завершила все подготовительные мероприятия и весной объявила о старте полного MSC-аудита промысла трески и белокорого палтуса в западной части Берингова моря. В мае была проведена выездная оценка промысла экспертами MSC. Они обсудили особенности промысла и его влияние на окружающую среду с представителями Росрыболовства, контрольно-надзорных органов, отраслевых и академических институтов, природоохранных организаций, рыбохозяйственных предприятий и экипажами промысловых судов. Сейчас эксперты завершают подготовку предварительного отчета о соответствии промысла принципам и критериям экологически ответственного рыболовства. Следующим этапом будет опубликование отчета и его активное обсуждение всеми заинтересованными сторонами. По плану все мероприятия сертификации будут завершены в мае-июне 2019 г.

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