11 января 2019 года

Готовую рыбу собираются вернуть под ветсертификацию

В прошлом году часть товаров была исключена из перечня для обязательного сопровождения ветеринарными сертификатами. Однако уже сейчас предложено внести изменения.

В традиционном отчете о внедрении электронной ветеринарной сертификации Россельхознадзор сообщил, что идет подготовка к возврату в перечень товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сертификатами, тех видов «готовой» продукции, которые минувшим летом были из него исключены.

«Наиболее важной и большой группой таких товаров является готовая молочная продукция», – заявили в ведомстве.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на портале regulation.gov.ru уже опубликован проект приказа Минсельхоза о внесении изменений в перечень товаров, на которые необходимы ветеринарные сопроводительные документы. В частности, предложено предусмотреть что, позиция ТН ВЭД 1604 «Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы» входит в перечень без всяких исключений.

Сейчас, как сообщали ранее в Министерстве сельского хозяйства, в список включены только подсубпозиции 1604 31 0000 («икра осетровых») и 1604 3200 («заменители икры осетровых»).

Также предложены изменения в перечень товаров, на которые ВСД могут оформлять уполномоченные лица предприятий – участников оборота, а также в перечень товаров, на которые оформлять ветеринарно-сопроводительные документы могут негосударственные ветеринарные специалисты.

На Международном конгрессе рыбаков, проходившем в октябре во Владивостоке, замглавы Россельхознадзора Николай Власов заявил, что только в случае возвращения в список продукции, которая была из него исключена, будут решены задачи, поставленные при внедрении электронной ветеринарной сертификации.

Оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде стало обязательным с 1 июля 2018 г. Для электронной ветсертификации используется федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Меркурий».

С 1 июля 2019 г. вступят в силу законодательные требования об оформлении электронных ветеринарно-сопроводительных документов на товары, на которые до июля 2015 г. обязательная сертификация не распространялась.

Fishnews