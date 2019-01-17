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Пресс-конференция прошла в Южно-Сахалинске

Удары по имиджу отрасли могут сказаться на позициях России за рубежом

Репутационные издержки, с которыми сталкивается рыбная отрасль, безусловно, способны сказаться на позиции России на международных рынках, заявили в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Рыбопромышленные предприятия России включены в систему международной торговли, причем между странами идет достаточно острая борьба за позиции на рынках. Перед новым годом в центральных СМИ прошла целая серия сюжетов с обвинениями в адрес рыбопромышленного бизнеса. Каким образом такие имиджевые удары способны сказаться на позициях страны на международных рынках – этот вопрос был задан участникам пресс-конференции, проходившей в Южно-Сахалинске 16 января, сообщает корреспондент Fishnews.

Безусловно, репутационные издержки, которые несет рыбная отрасль, отразятся на участии России во внешней торговле, считает президент АРСО Максим Козлов. За рубежом очень пристально следят за тем, что происходит в нашей стране, напомнил он.

В ассоциации обратили внимание, что российский бизнес участвует в сертификации на соответствие требованиям Морского попечительского совета (MSC). Оценивают промыслы независимые аудиторы, при этом учитывается влияние работы рыбаков на эксосистемы, административное управление в отрасли, эффективность борьбы с браконьерством. Звание устойчивого подтвердил промысел краба в Северном бассейне, по пути сертификации идут и добытчики крабов на Дальнем Востоке, сертификаты получили промысел минтая в Охотском море, лососевые промыслы. Это очень нелегкий процесс, напомнил Максим Козлов. При этом звание устойчивого промысла важно для работы на международных рынках, зарубежные конкуренты пристально следят за сертификацией российских промыслов.

В пресс-конференции участвовали Максим Козлов, председатель правления АРСО, член попечительского совета фонда «Родные острова», депутат областной думы Дмитрий Пашов и председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews, член Общественного совета при Росрыболовстве Эдуард Климов.

Было отмечено, что за сюжетами, которые прошли в федеральных СМИ, может стоять борьба за распределение квот через аукционы.

Fishnews

  • Пресс-конференция прошла в Южно-Сахалинске
  • Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ
    • НазадМетки: браконьерстводальний востоккрабросрыболовство
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