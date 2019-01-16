16 января 2019 года

Рыбаки Сахалина ответили на информационную атаку

За сюжетами, которые прошли в федеральных СМИ, стоит борьба за распределение квот через аукционы – такую точку зрения высказали представители рыбной промышленности на пресс-конференции в Южно-Сахалинске.

На вопросы журналистов о ситуации в рыбной отрасли, о тех обвинениях, которые прозвучали в адрес бизнеса в телевизионных сюжетах, отвечали президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, председатель правления АРСО, член попечительского совета фонда «Родные острова», депутат областной думы Дмитрий Пашов и председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews, член Общественного совета при Росрыболовстве Эдуард Климов. Высказались и руководители рыбопромышленных компаний.

Как сообщает корреспондент Fishnews, журналистов, в частности, интересовал вопрос: с чем участники встречи связывают внезапный интерес федеральных СМИ к теме промысла краба?

В отраслевой ассоциации считают, что за информационной атакой может крыться стремление продвинуть закрепление долей квот через аукционы. «Мы стоим за исторический принцип распределения водных биологических ресурсов, говоря о том, что этот принцип зарекомендовал себя как самый лучший, позволяющий развивать рыбохозяйственный комплекс, создавать рабочие места. С этим не все согласны», - отметил Максим Козлов. При этом он напомнил, что принцип закрепления долей за предприятиями, у которых уже наработан опыт промысла, был предусмотрен в 2016 г. в обновленном законодательстве. Причем срок, на который закрепляются доли, государство увеличило с 10 до 15 лет.

Объем информации, а также задействованные в ее распространении ресурсы говорят о том, что за всем этим стоит некий заинтересант, считает Дмитрий Пашов. В то же время, как отмечают представители рыбной промышленности, количество ляпов в сюжетах заставляет сомневаться, работает ли этот заинтересант в отрасли.

Материалы, вышедшие в СМИ, наталкивают на вопросы к системе государственного контроля за промыслом и борьбе с браконьерством. Для ответа на них на пресс-конференцию пригласили представителей Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области и Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства, однако они не пришли. В итоге о системе контроля промысла рассказали сами рыбопромышленники.

Как отметил Максим Козлов, рыбацкое сообщество призывает сторонников аукционов к обсуждению – рассмотреть все за и против. «Мы готовы к этому диалогу, у нас есть доводы и аргументы, по которым мы готовы защищать исторический принцип и доказывать его состоятельность на сегодняшний день», - подчеркнул президент АРСО. В частности, обратил внимание он, необходимость регулярно выходить за квотами на торги приведет к удорожанию продукции для потребителя.

Под угрозой, по мнению руководителя объединения, окажутся инвестиционная привлекательность, а также результаты работы по развитию Дальнего Востока. Бизнес и государство могут совместными усилиями определить условия для развития отрасли, полагает Максим Козлов.

Эдуард Климов рассказал, что встречи с журналистами готовят также рыбаки Мурманской области и Приморского края. Кроме того, в конце января планируется провести экстренное расширенное заседание Общественного совета при Росрыболовстве. Предполагается, что на нем прояснится ситуация с контролем промысла и будет четко показано, что Пограничная служба и Федеральное агентство по рыболовству свои задачи в этой сфере выполняют, подчеркнул член совета.

Fishnews