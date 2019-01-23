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Глава Минсельхоза Дмитрий ПАТРУШЕВ. Фото пресс-службы министерства

Дмитрий Патрушев вошел в группу по инвестпроектам

Правительство включило министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева в состав рабочей группы, созданной после появления «списка Белоусова». В сфере ее внимания – участие бизнеса в реализации важных для государства проектов при мерах поддержки со стороны властей.

Напомним, что в августе появились публикации СМИ о предложении помощника президента Андрея Белоусова изъять свыше 500 млрд рублей у 14 компаний металлургической, химической и нефтехимической отраслей (так называемый «список Белоусова»).

Однако в итоге решено было, что бизнес вложится в важные для государства проекты при неизменности условий регулирования. Отбором инвестпроектов должна заниматься специальная рабочая группа по главе с президентом РСПП Александром Шохиным и первым заместителем председателя правительства – министром финансов Антоном Силуановым.

Положение о рабочей группе по реализации новых инвестиционных проектов правительство утвердило в сентябре. Группа призвана помочь в достижении показателя, который задал для правительства президент Владимир Путин, - доля инвестиций в основной капитал в ВВП не менее 25% в 2024 г.

Предусмотрено, что результаты деятельности рабочей группы учитываются при реализации государственной экономической политики, в том числе при подготовке реализации мер государственной финансовой и нефинансовой поддержки осуществления частных инвестиций в основной капитал.

Постановлением правительства от 19 января 2019 г. № 13 в состав рабочей группы внесены изменения. В частности, в нее включен министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сообщает корреспондент Fishnews.

Как отмечал президент РСПП Александр Шохин, в тематику рабочей группы укладывается и проблемный для рыбной отрасли вопрос с перераспределением долей квот на аукционах. Поручение по выставлению на торги квот вылова краба вошло в дорожную карту по развитию конкуренции в различных отраслях, утвержденную правительством по предложениям ФАС.

Fishnews
НазадМетки: РСППФАСкрабправительство
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