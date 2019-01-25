25 января 2019 года

В Киеве опять будут продавать «Норд»

Украина вновь попытается продать российский сейнер «Норд» на электронных торгах. Две предыдущие попытки не принесли успеха. По мнению депутата Госсовета Крыма Владислава Ганжары, киевские власти могут попытаться реализовать незаконную схему продажи судна.

На сайте украинского госпредприятия «Система электронных торгов арестованного имущества» (СЕТАМ), которое занимается продажей судна, новое объявление пока не размещено. О третьей попытке продажи сообщила пресс-служба Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), пишет РИА «Новости».

Первоначально судно пытались продать за 1,6 млн гривен (3,8 млн рублей), после неудачи цену снизили до за 1,43 млн гривен (более 3,5 млн рублей), однако продать сейнер опять не удалось, сообщает корреспондент Fishnews.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik заявил, что украинское руководство вследствие неудач на электронных торгах может реализовать незаконную схему продажи российского судна, отмечает РИА «Новости». «Вероятность того, что судно «Норд» будет продано на торгах на Украине, практически равняется нулю, потому что покупать чужое имущество, незаконно отобранное у граждан РФ, нормальные люди не будут, – сказал Владислав Ганжара. – А что касается структур, которые пытаются реализовать судно… Мне кажется, что в один момент судьба судна «Норд» станет неизвестна, поскольку оно будет незаконно отдано какому-нибудь украинскому чиновнику – может быть реализована незаконная схема. Известно, что если есть возможность на чем-то нажиться, то украинские чиновники этим максимально пользуются. Но легальных покупателей найти будет невозможно, поскольку судно нельзя будет использовать. С точки зрения международного права, законов РФ, судно «Норд» незаконно находится на территории Украины, и в этом смысле последствия для любого частного владельца будут достаточно серьезные».

Напомним, «Норд» украинские пограничники задержали в Азовском море и отконвоировали в Бердянск 25 марта прошлого года. Капитан судна Владимир Горбенко до настоящего времени удерживается на Украине, киевские власти намерены его судить.

Fishnews