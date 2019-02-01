01 февраля 2019 года

Рыбаки Японии провалили тунцовый сезон

Пик добычи голубого тунца во многих прибрежных акваториях Японии миновал, однако ее рыбаки освоили только около 40% общей квоты. Предполагают, что причиной стало ужесточение правил промысла для борьбы с переловами.

Сезон начался в июле прошлого года и продлится до марта 2019 г. включительно. Однако рыбаки вряд ли наверстают упущенное, пишет The Japan Times, ссылаясь на Агентство по рыболовству Японии. К 21 января голубого тунца весом менее 30 кг добыто 0,65 тыс. тонн, а особей тяжелее 30 кг освоено 0,48 тыс. тонн. Лимиты для них составляют 1,53 тыс. тонн и 1,13 тыс. тонн соответственно.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Япония начала устанавливать квоты на голубого тунца весом менее 30 кг для каждой префектуры в 2015 г. Однако многие рыбаки продолжили перелов этой дорогостоящей рыбы. К примеру, уловы на Хоккайдо во время промыслового сезона, стартовавшего в июле 2017 г., были примерно в семь раз выше лимита.

Для исправления ситуации агентство в нынешнем сезоне начало наказывать нарушителей, а также устанавливать квоты для префектур на вылов и крупного тунца.

Fishnews