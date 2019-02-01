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Ассоциации призывают публично обсудить проект о крабовых квотах

Ассоциации призывают публично обсудить проект о крабовых квотах

Законопроект о крабовых аукционах предусматривает существенное изменение принципов регулирования в отрасли – нужно обязательно провести публичное обсуждение документа, заявили рыбохозяйственные объединения в обращениях в правительство.

Напомним, что Минсельхоз подготовил проект изменений федерального закона о рыболовстве. Предусматривается внедрение нового вида квот – добычи крабов в инвестиционных целях. Такие лимиты будут распределяться по итогам аукциона. При этом договоры о закреплении и предоставлении доли квоты будут предусматривать обязательства по строительству объектов на территории России. Перечень таких объектов, по замыслу авторов законопроекта, должно будет установить правительство.

Предполагается, что уже в ближайшее время документ рассмотрит правкомиссия по законопроектной деятельности. Однако отраслевые объединения уже указали на то, что в таком случае резонансный документ после рассмотрения в правительстве отправится в Госдуму без общественного обсуждения. При этом он существенно меняет принципы регулирования, затрагивает как экономические, так и социальные аспекты развития рыбного хозяйства и прибрежных регионов.

Проект готовился и рассматривался федеральными ведомствами в закрытом режиме, заявили в отраслевых объединениях.

Предложенные изменения могут иметь большие негативные последствия и документ должен быть вынесен на публичное обсуждение, уверен президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

«Очень серьезный законопроект, который существенно меняет ситуацию, не обсуждался вообще с отраслевым сообществом. Если он секретный, то почему? Если нет, то дайте возможность обсуждения», – подчеркнул руководитель АДК.

Проект о крабовых аукционах не подпадает под случаи, когда не должна проводиться процедура обсуждения с использованием официальной площадки regulation.gov.ru, считает собеседник Fishnews.

Если проект не пройдет обсуждения, будет серьезным образом нарушена законность, полагает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Он напомнил, что АРСО аккредитована в качестве независимого эксперта для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.

Письма по крабовому законопроекту направлены из разных регионов. Отраслевые объединения обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву и зампреду правительства – руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко, в департамент обеспечения законопроектной деятельности правительства, в Минэкономразвития (это ведомство занимается вопросами оценки регулирующего воздействия).

Fishnews
НазадМетки: дальний востоккрабправительство
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