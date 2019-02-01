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Комиссия правительства рассмотрит проект закона о крабовых аукционах

Детали законопроекта о крабовых аукционах теперь известны

4 февраля Комиссия правительства по законопроектной деятельности рассмотрит проект закона о крабовых аукционах. Предлагается внедрять квоты добычи крабов в инвестиционных целях.

Поручение подготовить законодательные изменения о крабовых аукционах было предусмотрено в дорожной карте, которую правительство утвердило в августе по предложениям ФАС. Исполнителями были определены Минсельхоз, Росрыболовство и антимонопольная служба.

Ранее в Росрыболовстве сообщили, что законопроект о крабовых аукционах должен быть разработан к концу января. 28 января заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков подтвердил журналистам, что документ подготовлен, но еще не выносился на широкое обсуждение.

«Я думаю, у нас еще достаточно много процедур для того, чтоб мы смогли все вместе пообсуждать его профессионально и предметно», - сказал тогда о законопроекте глава ведомства.

Краб на особом положении

С 2017 г. была запущена программа инвестиционных квот на вылов водных биоресурсов. Было предусмотрено распространение этого механизма на крабов. Однако постановление правительства, которое бы устанавливало требования к объектам инвестиций под крабовые инвестквоты, так до сих пор и не вышло.

Законопроект Минсельхоза предусматривает, что с крабами процесс будет построен особым образом. В список квот в законе о рыболовстве предлагается добавить новый пункт – квоты добычи крабов в инвестиционных целях.

Распределять их будет федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства по результатам аукциона. Причем если право на добычу по инвестквотам в отношении других видов водных биоресурсов предоставляется на 15 лет, то с крабами срок короче – 10 лет.

Если торги прошли до 1 июля, то право на вылов будет предоставляться с 1 января следующего года. Если после 1 июля, то с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.

Согласно законопроекту, договор о закреплении доли квоты вылова крабов в инвестиционных целях будет заключаться для промышленного и (или) прибрежного рыболовства. При этом предусматривается: «Добыча (вылов) видов крабов, в отношении которых выделена квота (…), осуществляется юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (…), с которыми по результатам аукционов заключены договоры (…), в рамках которых должны быть реализованы проекты по строительству объектов на территории РФ». Перечень таких объектов, по замыслу авторов, должно установить правительство.

Ранее в Росрыболовстве сообщали, что на победителей будут возлагаться обязательства по строительству флота для вылова краба.

Предусматривается, что общий допустимый улов определенных видов крабов в определенных районах их добычи, распределяемый применительно к квоте вылова в инвестцелях, устанавливается в размере 50% ОДУ таких водных биоресурсов в соответствующих районах добычи, распределяемых применительно к квоте добычи в морских водах.

Правительство должно будет установить перечень видов крабов в определенных районах добычи, требования к проектам, сроки их реализации, требования к объектам строительства (в том числе их технические характеристики). При этом, судя по законопроекту, будет прописана и примерная стоимость проектов.

Предложены в проекте и основания для досрочного расторжения договора о закреплении и предоставлении доли квоты.

По данным Министерства сельского хозяйства, аукционы уже в 2019 – 2020 гг. позволят бюджету дополнительно получить около 82 млрд рублей – такая цифра озвучивалась и ранее.

Чем занимается комиссия по законопроектной деятельности

Комиссия образована для обеспечения законопроектной работы правительства. Она в том числе рассматривает предварительно проекты законов, вносимые на заседание кабмина.

Fishnews
НазадМетки: ОДУФАСкрабправительстворосрыболовство
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