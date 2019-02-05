05 февраля 2019 года

Рыбаки Камчатки обновили рекорд

Предприятия Камчатского края добыли в 2018 г. более 1,5 млн тонн водных биоресурсов. Это 30% от объема российского вылова в целом.

Уловы рыбаков Камчатского края за прошлый год оказались на 30% выше уровня 2017 г., сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. В целом российские пользователи добыли свыше 5 млн тонн водных биоресурсов – это также рекордный показатель.

В краевом министерстве рыбного хозяйства напомнили об успехах «красной» путины. «Еще раз хочу поблагодарить наших рыбаков за их тяжелый труд, благодаря которому в ходе лососевой путины удалось добыть почти 500 тыс. тонн тихоокеанских лососей, тем самым установив рекорд за всю историю научных наблюдений», – сказал временно исполняющий обязанности заместителя министра рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Давыдов.

Он добавил, что справиться с такими подходами горбуши камчатским предприятиям помогла созданная за последние 10 лет береговая инфраструктура.

Fishnews