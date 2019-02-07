07 февраля 2019 года

Законопроект о «ТОР на воде» движется к первому чтению

Комитет Госдумы по региональной политике поддержал проект федерального закона, распространяющего преференции ТОР на водные объекты. По замыслу разработчиков, это стимулирует и развитие аквакультуры.

Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ»… и иные законодательные акты РФ» рассмотрели и одобрили на заседании Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Минвостокразвития (это ведомство разработало документ).

Законопроект предусматривает возможность включения в границы ТОР частей поверхностных водных объектов. «Данная мера позволит резидентам ТОР осуществлять деятельность, связанную с использованием водных объектов. Это в том числе рекреационная деятельность, выращивание аквакультур, строительство гидротехнических сооружений и т.д. Законопроектом предусмотрено, что резиденты ТОР приобретают право пользования частями поверхностных водных объектов по основаниям и в порядке, которые установлены Водным кодексом РФ», – отметил глава комитета Николай Харитонов.

Напомним, ранее законопроект поддержало правительство, затем его внесли на рассмотрение нижней палаты парламента.

Fishnews