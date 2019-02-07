07 февраля 2019 года

Евгений Вишняк: Мальки кеты – как маленькие детки

Суммарная мощность лососевых рыбоводных заводов Камчатки составляет 50 млн мальков в год, при этом все ЛРЗ на полуострове – государственные, отметил и.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Евгений Вишняк.

«На территории Камчатского края пять лососевых рыбоводных заводов, все они входят в структуру Северо-Восточного филиала Главрыбвода, – рассказал глава филиала в интервью Fishnews. – Это Паратунский экспериментально-производственный ЛРЗ, ЛРЗ «Озерки», Малкинский ЛРЗ, ЛРЗ «Кеткино» и Вилюйский ЛРЗ».

Евгений Вишняк объяснил, почему на Камчатке, в отличие от Сахалинской области, не строятся частные ЛРЗ. «Что касается частных заводов Сахалина, то нужно принимать во внимание, что у них короткие реки, в отличие от камчатских, – подчеркнул он. – У нас на одном водном объекте могут размещаться сразу по несколько пользователей. Кому понравится, когда один воспроизводит популяцию на конкретном водоеме, а другие ее вылавливают? Поэтому частные компании, которые хотели бы построить рыбоводные заводы на Камчатке, окажутся в невыгодной ситуации. А у государственных заводов другие задачи. Они выращивают и выпускают малька в рамках государственного задания».

Руководитель Северо-Восточного филиала Главрыбвода обратил внимание, что в настоящее время стадо камчатской чавычи восстанавливается. «7-8 лет назад популяция этой царь-рыбы была в депрессивном состоянии, – отметил Евгений Вишняк. – И для того, чтобы этот вид не исчез, его начали искусственно воспроизводить. Сегодня его выращивают на единственном заводе в России – Малкинском ЛРЗ. Первых особей для заготовки икры мы ловили штуками, барражируя над реками, настолько их было мало. Надо понимать, срок возврата составляет не три-четыре, а целых семь лет. В последние несколько лет мы закладываем уже по миллиону икринок и даже в прошлом году были вынуждены отпустить в дикую среду по акту 24 самки весом порядка 10 кг каждая, поскольку их икра уже была лишней. Мы считаем, чавыча стала возрождаться, благодаря усилиям наших сотрудников».

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