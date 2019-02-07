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Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ ответил на вопросы журналистов

Илья Шестаков ответил на вопросы о крабовых аукционах

Глава Росрыболовства Илья Шестаков прокомментировал вопросы сохранения исторического принципа и процедурные моменты подготовки законопроекта о крабовых квотах.

Федеральное агентство по рыболовству провело совещание, на котором обсуждался проект закона о крабовых аукционах. По итогам встречи заместитель министра сельского хозяйства – руководитель ФАР Илья Шестаков ответил на вопросы журналистов, сообщает корреспондент Fishnews.

Об историческом принципе

Глава Росрыболовства заявил о важности исторического принципа распределения квот. Однако уточнил, что речь идет о таких объектах промысла, как рыбы, – «по которым рентабельность достаточно на грани балансирует», «где реализуются крупные инвестиционные проекты». Эту позицию ведомство озвучивало уже неоднократно, сказал Илья Шестаков.

В то же время в Росрыболовстве считают возможным введение аукционной системы по объектам промысла с высокой рентабельностью, где «инвестиционных проектов не реализуется и действительно есть определенные сложности».

Руководитель федерального агентства сделал акцент на том, что на торги планируется отправлять не 100%, а только половину квот.

«Поэтому все те предприятия, которые работают, смогут продолжать свою деятельность. Может быть, в усеченном режиме, если они не смогут выиграть на аукционах, но все равно это не говорит об их полной ликвидации», – заявил Илья Шестаков.

О переделе в отрасли

Руководитель ФАР также не согласился, что речь идет о переделе в отрасли. «Это введение нового вида квот. Новые виды квот у нас могут вводиться согласно законодательству», – обратил внимание Илья Шестаков.

В законопроекте четко прописано, что новый вид квот предусматривается только по крабам, подчеркнул руководитель Росрыболовства. Причем перечень видов краба установит правительство. Те виды крабов, по которым проводились последние аукционы, в список не попадут, заверил глава ведомства.

Об инвестиционных объектах

Журналистов обеспокоило и то, что в законопроекте не прописаны объекты инвестиций, которые должны будут строить победители аукционов.

Это отнесено к решениям правительства, напомнил содержание законопроекта Илья Шестаков. «Мы, безусловно, считаем, что это должны быть только краболовные суда», – добавил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства. Именно такое предложение, по его словам, будет вносить Минсельхоз.

В то же время глава ФАР допустил, что механизм будет использоваться и по другим направлениям в рыбной отрасли. «Вполне возможно (жизнь идет), что будет принято решение о поддержке строительства каких-то холодильных мощностей, инфраструктурных проектов именно для рыболовства. Возможно, для каких-то перерабатывающих заводов, но мы пока этого не видим», – рассказал Илья Шестаков.

О согласовании с регионами

На совещании представители бизнес-сообщества отметили необходимость отправки законопроекта в регионы. В Росрыболовстве, по словам Ильи Шестакова, считают, что сделать это можно сейчас, в рамках оценки регулирующего воздействия документа.

В целом же, заявил глава федерального ведомства, позиции субъектов РФ уже высказывались. Кроме того, впереди обсуждения на площадке Госдумы, отметил он.

«Поэтому я не вижу здесь никаких нарушений. А то, что с регионами необходимо будет это обсудить, да, наверное, это правильный шаг. И мы это будем обсуждать», – пообещал руководитель ведомства.

О реакции отрасли

Во многих отраслях есть законопроекты, против которых отрасли выступают, заявил Илья Шестаков. «Поэтому это решение регулятора, это решение правительства, каким образом дальше будет развиваться отрасль», – прокомментировал он законопроект о крабовых квотах.

Продажа части долей через аукционную систему обеспечит доходы федерального бюджета, которые, по словам руководителя ФАР, уже заложены в госпрограмму развития рыбохозяйственного комплекса.

«На самом деле за счет этих средств, которые поступят от реализации долей квот, будут построены новые научно-исследовательские суда для оценки запасов водных биоресурсов, будет произведена модернизация техники для рыбоохраны. Поэтому в целом мы не видим здесь ничего плохого для рыбной отрасли, а с другой стороны, это даст ей еще развитие этих направлений, которые очень важны», – сказал глава Росрыболовства.

О сроках публичного обсуждения

Претензию к срокам публичного обсуждения (а на этот процесс отведено 15 рабочих дней) Илья Шестаков назвал «абсолютно неправомерной». Он предложил обратиться к критериям определения степени регулирующего воздействия.

«Если вводится какое-то регулирование, которое ведет к возникновению новых расходов для компаний, то тогда обсуждение действительно должно осуществляться в течение 60 дней. Здесь никаких новых обязательных расходов не вводится», – сказал руководитель ФАР. В аукционах предприятия участвовать не обязаны, поэтому об обязательных расходах говорить здесь не приходится, считает он.

Так что закономерно, что проект идет со средней степенью регулирующего воздействия, заявил Илья Шестаков. «Это согласованная позиция с Минэкономразвития, поэтому мы не видим здесь никаких проблем, никакой сложности», – добавил он. Он также подчеркнул, что при наличии поручения комитета Госдумы регулятор предоставит проекты подзаконных актов.

Fishnews
НазадМетки: крабправительстворосрыболовство
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