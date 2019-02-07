07 февраля 2019 года

Законопроект по крабам направят в регионы

Участники совещания в Росрыболовстве указали на крайне малый срок, отведенный для процедуры ОРВ по проекту закона о крабовых аукционах. По итогам встречи регулятор согласился направить законопроект для оценки в регионы.

Хотя темой совещания, которое прошло в Росрыболовстве 6 февраля, были анонсированы изменения в ФЗ о рыболовстве, предусматривающие реализацию 50% крабовых квот на аукционах, обсуждения как такового не получилось. С одной стороны, регулятор сразу занял позицию «решение такое принято», попросив участников встречи «не влезать» в концепцию законопроекта. С другой – представители рыбацкого сообщества указали, что в открытом доступе документ появился всего два дня назад и времени для его тщательного изучения практически не оставалось.

Как сообщает корреспондент Fishnews, основную критику вызвали процедурные моменты. В первую очередь это определение Минсельхозом степени регулирующего воздействия законопроекта как средней, в связи с чем на его публичное обсуждение отведено всего 15 рабочих дней – до 22 февраля.

«Есть основания не согласиться с этими сроками и с этой оценкой», - заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. Он отметил, что объединение направит обращения в Минсельхоз и Минэкономразвития с просьбой продлить срок ОРВ до 30 суток и изменить степень регулирующего воздействия законопроекта на высокую.

Исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов напомнил, что сначала на протяжении нескольких месяцев рыбаков уверяли, что законодательной инициативы по крабовым аукционам не существует, а теперь ее пытаются провести максимально быстро.

«Такие законопроекты не обсуждают через день после их официального опубликования на сайте regulation.gov, – указал он. – Предлагаю согласовать этот законопроект с региональными властями, с приморскими регионами. Можно было бы в Мурманской области, например, обсудить с региональными властями, почему у них полмиллиарда рублей исчезнет из бюджета после прохождения этих аукционов, с экипажами можно было бы пообщаться».

«Ничего нового мы сказать не сможем, потому что у нас было два дня на ознакомление с этим документом», – подтвердил президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. По его словам, этот вопрос заслуживает более широкого обсуждения, например на площадке Общественного совета при Росрыболовстве либо Общественной палаты.

Законопроект необходимо направить в регионы для информирования органов власти на местах, согласился с коллегами председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. «По нашим предварительным расчетам, Мурманская область потеряет порядка 600 млн рублей. Поэтому когда говорят, что этот законопроект не социально значимый, это не соответствует действительности», – подчеркнул он, добавив, что такие потери ударят и по региональным бюджетам, и по социальным программам.

Эту точку зрения поддержали участники совещания не только в Москве, но и – по видеосвязи – из Мурманска, Приморья, с Камчатки и других регионов.

«Мы обратились в правительство Сахалинской области. Готовим сейчас экономическое обоснование о потерях, связанных не только с инвестиционным строительством в области рыболовства, но и в целом с инвестиционной политикой, проводимой на территории области. Предполагаем, что такого рода потери будут исчисляться сотнями миллионов рублей», – предупредил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов.

Валентин Балашов также предложил инициаторам передела крабовых квот перестать ссылаться на главу государства. «Никаких аукционных методов президент не поручал, поэтому это тоже вопрос: на каком основании? Или, по крайней мере, не надо тогда президента упоминать», – эта рекомендация вызвала неожиданно острую реакцию.

«Давайте мы сами будем определяться, кто нам что поручил. Вам, может быть, не поручал, поэтому вы не знаете», – заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, намекнув, что не стоит опираться только на документы в открытом доступе. – «Почему вы считаете, что все поручения должны быть официально опубликованы?»

На совещании отраслевые ассоциации обратили внимание и на качество пояснительной записки, сопровождающей законопроект. В ней, в частности, говорится, что результаты финансово-хозяйственной деятельности компаний, ведущих промысел краба, не подтверждают риски невыполнения инвестиционных проектов в даже в случае сокращения их квоты.

«Здесь присутствуют представители предприятий, которые не разделяют утверждения о том, что на результатах их финансово-хозяйственной деятельности не скажется обстоятельство изъятия у них половины закрепленной за ними доли квоты добычи краба», – констатировал Герман Зверев. По его словам, оценка социально-экономических рисков, которые могут последовать за принятием закона, также неполная, поскольку разработчики законопроекта сосредоточились только на одном из них – сокращении численности плавсостава, занятого на краболовных судах.

Президент ВАРПЭ также указал, что законопроект содержит очень много непрямых норм и отсылок к подзаконным актам, которые потребуется принять для его реализации. В их числе даже перечень инвестиционных объектов, которые планируется строить за счет крабовых квот.

Илья Шестаков согласился с рядом замечаний и выразил готовность поправить пояснительную записку. «Мы не говорим о том, что это не повлечет ухудшения финансово-экономического состояния предприятий. В пояснительной записке нет об этом ни слова. Безусловно, с точки зрения экономики это окажет влияние на существующие предприятия, которые занимаются крабовым промыслом», – признал глава Росрыболовства.

Он отметил, что законопроект после внесения в Госдуму в любом случае был бы разослан по территориям, но «ничего не мешает отправить его сейчас для регионального обсуждения в те же сроки, которые предусмотрены – 15 рабочих дней».

«Сейчас мы просто предварительное обсуждение начали», – обратился руководитель рыбного ведомства к участникам совещания, заверив, что это не последняя встреча по этой теме. – «Будет еще и оценка регулирующего воздействия. И по итогам всех тех замечаний, которые вы представите, мы, безусловно, еще раз соберемся, прежде чем писать отчет в Минэкономразвития по ОРВ».

Он также попытался убедить рыбаков, что законопроект не отменяет исторического принципа в целом по отрасли, подчеркнув, что все вопросы, связанные с предложениями ФАС по пересмотру тех базовых норм, которые есть и в дорожной карте по развитию конкуренции, правительством сейчас не поддержаны – ни на уровне Минсельхоза, ни на уровне курирующего вице-премьера.

«В этой части ни о каком пересмотре базовом, а если мы все-таки говорим о базовом пересмотре, то это пересмотр по отношению ко всей отрасли, мы сейчас не говорим. Мы говорим об одном конкретном объекте с высокой рентабельностью – 80-90%, с отсутствием больших инвестиционных вложений непосредственно в добычу краба», – заключил Илья Шестаков.

Fishnews