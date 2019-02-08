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Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбная ассоциация) Александр ФОМИН

Александр Фомин: Для налоговой сферы важно понимать структуру розничных продаж рыбопродукции

В январе состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам налогообложения в рыбной отрасли. Новая площадка должна помочь выработать управленческие решения по устранению недобросовестных налогоплательщиков, рассказал исполнительный директор Рыбной ассоциации Александр Фомин.

Рабочая группа по вопросам налогообложения при Росрыболовстве была создана в прошлом году и в ее состав вошли представители самых разных структур – Федеральной налоговой службы, самого федерального агентства, таможенной службы, бизнеса.

«В прошлом году налоговая служба начала пристально заниматься вопросами того, как платят налоги предприятия рыбного рынка по всей цепочке оборота продукции – от добычи до реализации потребителям. В результате деятельности ФНС были выявлены налоговые разрывы, например в уплате НДС. К работе были привлечены крупные отраслевые ассоциации и союзы: ВАРПЭ, Рыбный союз и наша ассоциация. Процесс был направлен в том числе на то, чтобы исключить налоговые разрывы в будущем», – рассказал Fishnews исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбной ассоциации) Александр Фомин.

Было выработано консолидированное предложение ассоциаций о целесообразности создания некого специального органа. «Эта просьба была услышана. Благодарим Росрыболовство за то, что оно создало на своей площадке рабочую группу, в которую вошли представители рыбохозяйственных организаций по всей цепочке оборота рыбопродукции, а также представители заинтересованных органов исполнительной власти – налоговой службы, ФТС России и, естественно, Федерального агентства по рыболовству», – заявил Александр Фомин.

Цель рабочей группы, сообщил он, организовать взаимодействие участников рынка с заинтересованными ведомствами, разобраться, как работает рынок, и дать четкие сигналы бизнесу, что налоги нужно платить неукоснительно. «Участников нашей ассоциации такой подход устраивает, наши предприятия уже давно работают на этом рынке, уходить не собираются и заинтересованы в повышении его прозрачности с точки зрения уплаты налогов», – подчеркнул собеседник Fishnews.

На первом заседании рабочей группы исполнительный директор ассоциации обратил внимание на необходимость более детального изучения структуры продаж.

«Пока нет четкого понимания структуры продаж рыбного рынка. Если с добычей водных биоресурсов все более-менее ясно, объемы продаж пропорциональны объемам производства за вычетом экспорта, то в сфере розничных продаж такой ясности нет. Сегодня мы не понимаем, сколько рыбы реализуется в торговых сетях, сколько на рыбных рынках, сколько в сфере HoReCa. Предприятия нашей ассоциации ФНС выделила как наиболее крупных налогоплательщиков в сфере оптовой торговли рыбопродукцией. Вместе с тем мы примерно подсчитали долю оборачиваемой нами продукции в розничных продажах и установили, что она составляет менее 15% от общего объема. И для нас очевидно, что нужно анализировать весь рынок розничной торговли. Поэтому предложение нашей ассоциации – для того чтобы успешно собирать налоги, надо четко понимать структуру продаж и природу налогоплательщика», – заявил Александр Фомин.

Текст полностью читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

  • Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбная ассоциация) Александр ФОМИН
  • Первое заседание рабочей группы по вопросам налогообложения рыбохозяйственной отрасли. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Первое заседание рабочей группы по вопросам налогообложения рыбохозяйственной отрасли. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Первое заседание рабочей группы по вопросам налогообложения рыбохозяйственной отрасли. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Первое заседание рабочей группы по вопросам налогообложения рыбохозяйственной отрасли. Фото пресс-службы Росрыболовства
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