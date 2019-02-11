11 февраля 2019 года

Нацпрограмму Дальнего Востока хотят представить на ВЭФ

Основной темой V Восточного экономического форума станет национальная программа развития Дальнего Востока. ВЭФ пройдет в столице Приморья с 4 по 6 сентября.

Подготовить нацпрограмму поручил правительству президент Владимир Путин по итогам прошлогоднего ВЭФ. Срок выполнения задачи – 1 сентября 2019 г.

«В ходе предстоящего Форума мы планируем представить президенту национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2025 года. Программа должна объединить мероприятия уже принятых национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов с учетом возрастающей роли Дальнего Востока в экономике России», – отметил заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на заседании оргкомитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума. Учитывая важность нацпрограммы, вице-премьер - полпред предложил определить ее ключевой темой форума, сообщили Fishnews в пресс-службе оргкомитета.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов рассказал, что формирование нацпрограммы идет по двум векторам – экономический рост и достижение показателей жизни в ДФО выше среднероссийского уровня. Глава Минвостокразвития предложил определить эти направления в качестве двух основных разделов деловой программы ВЭФ. В первый блок планируется включить презентацию инвестиционного потенциала отраслей с разбивкой по каждому из регионов Дальнего Востока. Второй блок будет представлять сессии по реализации 12 национальных проектов в ДФО.

Fishnews