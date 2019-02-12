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Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет. Фото пресс-службы вуза

Студентов целевых наборов обязали отрабатывать обучение

Направление «Водные биоресурсы и аквакультура» включено в список специальностей и направлений для целевого обучения в российских вузах. В результате реформы образования студентов-«целевиков» обязали отработать не менее трех лет у заказчика.

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев утвердил список специальностей и направлений для приема на целевое обучение в вузах в пределах установленной квоты, сообщает корреспондент Fishnews. В перечень вошло направление «Водные биоресурсы и аквакультура» бакалаврского и магистерского уровней.

Распоряжение принято в рамках проводимой правительством реформы целевого высшего образования. С 1 января 2019 г. вступили в силу изменения в закон «Об образовании в РФ», направленные на повышение эффективности целевого обучения. В частности, предполагается, что реформа позволит решить главную проблему целевого обучения – возможность выпускника уклониться от работы по специальности. С этой целью установлена ответственность выпускника в случае несоблюдения существенных условий договора. По новому законодательству такой выпускник будет обязан отработать не менее трех лет после получения диплома в организации, определенной в договоре о целевом обучении. Заказчика, в свою очередь, обязали к материальной поддержке и дальнейшему трудоустройству студента.

Кроме того, правительство РФ с 2019 г. будет регулировать количество «целевиков», поступающих на бюджетные места в вузы, квотами в соответствии с потребностями регионов в специалистах.

Комментируя утверждение списка специальностей для целевого обучения, Дмитрий Медведев сравнил идею реформы с практикой послевузовского распределения студентов в советское время. «Мы не только обеспечиваем конкурентные условия отбора подготовленных абитуриентов, которые будут поступать на конкурсных условиях, но и будем готовить профессионалов, которые по окончании высшего учебного заведения пойдут работать по специальности в тот регион, где на них есть спрос, – отметил он. – А если выпускник не устроится на работу, то он сам или компания, которая с ним подпишет договор, должны будут компенсировать бюджетные средства».

«Ранее у высших учебных заведений было право самостоятельно заключать с регионами договоры о целевом приеме, – подчеркнула Татьяна Голикова. – То есть фактически эта работа была отдана на усмотрение высших учебных заведений. Теперь принципиальным отличием является то, что вуз обязан в пределах контрольных цифр приема удовлетворять потребности региона в тех специальностях, которые необходимы, как по отраслям, так и по экономике региона в целом».

Fishnews
НазадМетки: правительство
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