12 февраля 2019 года

Японские рыбаки обещали больше не допускать нарушений

Представители рыбной промышленности префектуры Хоккайдо обещали российским пограничникам принять меры по недопущению нарушений в территориальном море РФ. Проблемы возникли на промысле в Кунаширском проливе.

В Южно-Сахалинске прошла встреча сотрудников регионального погрануправления с представителями департамента рыбного и лесного хозяйства губернаторства Хоккайдо и Хоккайдской ассоциацией рыбопромышленников. Переговоры состоялись в рамках реализации положения меморандума о понимании в отношении добычи водных биоресурсов японскими судами у Южных Курил.

Стороны обсудили проблемные вопросы, связанные с работой флота Страны восходящего солнца в территориальном море РФ в Кунаширском проливе. Как сообщили Fishnews в пресс-службе погрануправления, в январе силовики выявили три нарушения природоохранного законодательства Российской Федерации (их допустили шхуны «Касуга Мару 18», «Цубаса Мару 38», «Юкоу-Мару 38»).

Японская сторона приняла во внимание допущенные капитанами нарушения. Представители департамента и ассоциации обязались устранить причины таких инцидентов и не допускать их повторения.

Отдельно участники встречи затронули проблемные ситуации, связанные с промысловой деятельностью японских судов, а также вопросы безопасности мореплавания. Эту проблему и способы обсудили на последующих переговорах японской делегации с сотрудниками агентства по рыболовству и Сахалино-Курильского терправления Росрыболовства.

В погрануправлении отметили важность таких встреч для своевременной профилактики правонарушений и координации совместных действий по противодействию ННН-промыслу. В ведомстве напомнили, что в 2017 и 2018 гг. при содействии департамента рыбного и лесного хозяйства губернаторства Хоккайдо пограничники задержали два судна-нарушителя под «удобными» флагами: шхуны «Oyster» и «ОСТ-3».

Fishnews