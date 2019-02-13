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Трал с уловом минтая. Фото РРПК

Погода пока не балует минтайщиков

Обзор работы минтаевой экспедиции в Охотском море подготовили наблюдатели ТИНРО и КамчатНИРО. На 11 февраля российские суда освоили 252,3 тыс. тонн, или 23,6% от общего допустимого улова, – немного ниже уровня прошлого года.

Куда пойдет циклон

Ожидается, что к вечеру 13 февраля к южной оконечности Камчатки приблизится циклон. Он вызовет в Камчатско-Курильской подзоне усиление северного ветра до 10-15 м/с.

14 февраля циклон будет проходить над Командорскими островами и под воздействием его глубокой тыловой ложбины окажется вся восточная половина Охотского моря. Ветер штормовых скоростей (12-17 м/с) будет отмечаться на всей акватории западнокамчатского шельфа и на северо-востоке моря, рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

15-16 февраля этот циклон отойдет на северо-западные районы Берингова моря и начнет постепенно ослабевать. Как следствие, ветровой перенос над Охотским морем также будет постепенно стихать. 15 февраля штормовой ветер (13-18 м/с) может сохраниться в первой половине дня лишь в Камчатско-Курильской подзоне, но затем скорость ветра будет постепенно уменьшаться.

17-18 февраля над Охотским морем будет отмечаться малоградиентное барическое поле, на всей акватории преобладающим станет умеренный ветровой перенос, 5-10 м/с.

Как поведут себя льды

За прошедшую неделю произошло заметное нарастание площади западного ледяного массива, особенно к востоку и юго-востоку от острова Сахалин. К концу недели граница ледяного массива северо-восточного сектора (в заливе Шелихова) приблизилась к 300-метровой изобате. Основная площадь ледяного покрова моря занята полями белого, серо-белого льда сплоченностью 9-10 баллов.

Ожидается, что на предстоящей неделе западный ледяной массив будет расширяться в мористую часть, испытывая выхолаживающее влияние западных, северо-западных ветровых переносов. Умеренное нарастание площади тяжелого льда продолжится до 13 февраля в северо-восточном секторе (в заливе Шелихова) под влиянием ветров северных румбов. Однако 12-13 февраля неблагоприятная гидрологическая обстановка для работы промысловых судов в результате образования циклонического мезовихря может сложиться в районе ~56°30'-57°30' с.ш.; 152°-153° в.д. Смещаясь к югу (в район~55°30'-56°30' с.ш.; 151°-153° в.д.) этот вихрь может создавать опасные гидрологические условия под влиянием ветров штормовых скоростей циклонического характера.

С 14 февраля ожидается усиление штормовых условий и понижение температурного фона в восточной части моря к северу от 53° с.ш. до 15 м/с и более. В результате последует активизация дрейфа полей плавучего серого и серо-белого льда к юго-западу в открытую часть.

16-17 февраля при ожидаемой смене направления ветров на северо-западное над большей частью акватории западный ледяной массив продолжит умеренно расширяться к востоку. Ледяной покров восточной части (в Западно-Камчатской подзоне) будет испытывать прижимное влияние преобладающих западных ветров. Наиболее опасные условия могут складываться в эти дни на подходах к заливу Шелихова в районе ~ 56°-57°30' с.ш.

Далее до конца недели продолжится умеренное нарастание западного и северо-восточного массивов льда.

В институте отмечают, что площадь льда в начале февраля несколько выше уровня прошлого года, но отстает от среднемноголетней величины

Где ловился минтай

По данным ССД и руководства координационной группы, количество добывающих судов на 10 февраля составило 86 единиц. Нарастающий вылов минтая в Охотском море, включая добычу «прибрежников», составил 252,3 тыс. тонн, или 23,6% ОДУ. За аналогичный период прошлого года было освоено 275,3 тыс. тонн (25,6% от лимита).

Погодные условия в центральных и, особенно, южных районах Охотского моря на прошедшей неделе оставались сложными: ветра северных и северо-западных направлений силой 15-20, порывами 25 м/с, затрудняли промысел.

У побережья Западной Камчатки обстановка на промысле нестабильная, но в целом удовлетворительная. Акватория промысла значительно расширилась, добытчики работали на неплотных скоплениях активно мигрирующего минтая. Обнаруженные скопления повышенной плотности привлекали большее количество судов и в течение 1-2 дней облавливались или рассредоточивались. К концу недели обстановка стала ухудшаться, что привело к перераспределению флота в западнокамчатских подзонах.

В Камчатско-Курильской подзоне в течение недели насчитывалось от 19 до 44 единиц крупнотоннажного флота с выловом 75,9 тонны на судосутки и 5-17 среднетоннажников, добывающих 42 тонны на судосутки. Нарастающий вылов на 10 февраля составил 162,1 тыс. тонн (60,1% ОДУ по подзоне), годом ранее – 236 тыс. тонн (87,2% ОДУ).

В Западно-Камчатской подзоне работало 14-43 крупнотоннажных и 14-25 среднетоннажных судов с выловом 81,7 тонны и 30 тонн на судосутки соответственно. Нарастающий вылов по подзоне составил 53,6 тыс. тонн (15,4% ОДУ), годом ранее – 16 тыс. тонн (4,6% ОДУ).

Суммарный вылов по объединенным камчатским подзонам составил 215,7 тыс. тонн, или 35% от общего допустимого улова. В 2018 г. на эту дату было освоено 252 тыс. тонн (40,7% от лимита).

В Северо-Охотоморской подзоне промысел пока неактивен. Крупнотоннажный флот (7 единиц) работал на акватории, прилегающей к Камчатско-Курильской подзоне с выловом 38,2 тонны на судосутки, два крупных траулера вели промысел на 56° с.ш. с результатом 41,6 тонны на судосутки. Здесь же у среднетоннажного флота (4-7 судов), ведущего промысел сельди, минтай попадался в качестве прилова (5,4 тонны на судосутки). Нарастающий вылов по подзоне составил 1,5 тыс. тонн (0,4% ОДУ).

Среднесуточный вылов по экспедиции за отчетный период (с 4 по 10 февраля) увеличился с 6 до 6,2 тыс. тонн, а сначала года составил 6,1 тыс. тонн. Годом ранее этот показатель достигал 6,7 тыс. тонн.

Ловилась рыба большая и маленькая

По данным научных наблюдателей, в Камчатско-Курильской подзоне основу уловов (77%) составлял минтай размерами 38-48 см. Средняя длина особей в зависимости от места добычи варьировала от 37,8 до 43,5 см, а средняя масса – от 390 до 600 г. Доля самок в уловах изменялась от 47,3 до 56,7%. Преобладающие стадии зрелости гонад III –IV и IV. Выход икры – от 3,2 до 6%. Прилов молоди – до 9%.

В Западно-Камчатской подзоне облавливался минтай 18-65 см, особи длиннее 37 см составляли более 82%. Средняя длина в уловах варьировала от 38,5 до 41,3 см, средняя масса – от 390 до 478 г. Доля самок в уловах колебалась в нешироких пределах - от 46,5 до 52,8%, преобладающие стадии зрелости гонад - III, III-IV. Прилов молоди не превышал допустимых пределов – до 18%. Выход икры составлял от 1,6 до 4,6%.

В Северо-Охотоморской подзоне попадался минтай от 18 до 62 см. Рыба размерами более 37 см составляла до 72%. В уловах преобладали самки. Выход икры в среднем 2,3%, прилов молоди – до 29%.

Что обещает наука

В предстоящий период в «камчатских» подзонах обстановка будет неустойчивой, флот будет находиться в поисках скоплений промысловых плотностей. Уловы ожидаются в пределах 70-90 тонн на судосутки. В Северо-Охотоморской подзоне обстановка будет по-прежнему слабой, поскольку формирование плотных преднерестовых скоплений ожидается к концу февраля.

По прогнозам ученых, вылов минтая по экспедиции составит 43-45 тыс. тонн. Основной промысел минтая будет проходить у побережья Западной Камчатки.

Сейчас мониторинг промысла минтая в Охотском море осуществляют 13 научных наблюдателей ТИНРО. От КамчатНИРО на промысле минтая работает 4 специалиста.

Сельдь

По данным ССД, во второй декаде января на промысле сельди в Северо-Охотоморской подзоне работают 19 судов. По сравнению с предыдущей неделей количество флота заметно снизилось (на 9 единиц).

Основной промысел по-прежнему был сосредоточен в центральной и в северо-восточной частях Ионо-Кашеваровского района в диапазоне рабочих глубин 180-370 м.

Суточный вылов всеми судами изменялся в пределах 990-1275 тонн, в среднем составляя 1121 тонну. Средний улов на усилие составил у крупнотоннажников 48,4 тонны, у среднетоннажных судов – 32,2 тонны.

Нарастающий с начала года вылов в Северо-Охотоморской подзоне на 10 февраля составил 45,27 тыс. тонн (освоение ОДУ – 19,3%). По сравнению с предшествующими тремя годами промысел в этот период времени продолжает сохраняться на более интенсивном уровне. Общее количество выполненных промысловых операций – 220, улов на усилие по сравнению с предыдущей неделей увеличился почти на 5 тонн и составлял 42 тонны.

В ближайшее время суточные уловы добывающего флота (для КТФ) прогнозируются от нескольких до 250 тонн на судосутки. Максимальный суточный вылов возможен около 250-260 тонн.

Для полноценного освоения ОДУ ученые рекомендуют сохранять сложившуюся дислокацию флота, а также максимально возможное количество судов на лову. Ожидается, что скоро скопления сельди могут оказаться под активно смещающимися в южном и юго-восточном направлениях ледовыми полями.

Fishnews
НазадМетки: ОДУикракамчаткаминтайсахалин
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