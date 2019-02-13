13 февраля 2019 года

Дмитрий Медведев готов напомнить о важности качества продуктов

Роспотребнадзор, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, не должен «отгребать» от темы качества продовольственных товаров. В ведомстве уже рассказали о подготовке законопроекта, который устранит правовой пробел в этой сфере.

Вопрос с контролем качества продуктов спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подняла на встрече премьера с членами Совета палаты СФ, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина. «Роспотребнадзор говорит, что они отвечают только за безопасность продукции, но не отвечают за качество. Из технических условий вообще изъята норма качества продукции», – заявила председатель Совета Федерации.

По мнению Валентины Матвиенко, нужно определить, какое головное министерство, ведомство отвечает за качество продовольствия. «Может быть, собрать межведомственную группу на правительственном уровне и разобрать по полочкам, почему сегодня нет должного контроля, почему предложения того же Роспотребнадзора о введении уголовной ответственности (это необязательно в тюрьму, это серьезные штрафы и так далее), соответствующие законы не продвигаются», – высказалась сенатор.

«Вы сказали, что Роспотребнадзор говорит: мы за безопасность отвечаем, а за качество нет. Вопрос в том, как мы с юридической точки зрения понимаем само понятие «качество». Что это? Качество обнимает позиции по безопасности или нет? Если качество – это сугубо вкусовая история (вот я люблю соленое, а кто-то любит острое), тогда, наверное, это не их компетенция. Но если под качеством понимать соблюдение нормативных требований, соблюдение ГОСТов, технических условий, тогда у меня другого варианта нет, это должна быть компетенция Роспотребнадзора», – прокомментировал Дмитрий Медведев.

При этом он произнес фразу, которая тут же привлекла внимание СМИ: «Если он (Роспотребнадзор – прим. ред.) с этим не справится, тогда мы решим судьбу и этого ведомства».

«Но в целом они от этой темы не должны отгребать, они должны этим заниматься, и я готов подобное поручение для них сформулировать, имея в виду, конечно, именно и решение юридических вопросов, которые здесь возникают», – пообещал глава правительства.

Роспотребнадзор в свою очередь подчеркнул, что разработал законопроект, который вводит понятие «качество пищевой продукции». Предусматривается внесение изменений в федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»: предполагается уточнить понятийный аппарат, включая определение качества пищевой продукции, в том числе характеристик, его определяющих (безопасность, потребительские свойства, энергетическую и пищевую ценность, аутентичность и др.), и закрепления принципов здорового питания.

«В настоящее время завершается межведомственное согласование законопроекта, законопроект будет внесен в Правительство РФ в установленном порядке», – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее также сообщалось о подготовке поправок в КоАП, которые позволят усилить административную ответственность за нарушение требований технических регламентов, предъявляемых к пищевой продукции.

Fishnews