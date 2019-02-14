14 февраля 2019 года

Морская коллегия получила обновленные правила работы

Утверждено новое положение о Морской коллегии при Правительстве РФ. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Положение утверждено постановлением Правительства РФ от 9 февраля 2019 г. № 104, сообщает корреспондент Fishnews.

Указано, что Морская коллегия является «постоянно действующим координационным органом, обеспечивающим согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций в области морской деятельности, судостроения и создания морской техники, а также в области изучения и освоения Мирового океана, Арктики и исследования Антарктики».

Предыдущее положение о коллегии кабмин утвердил в августе 2013 г. Этот документ признан утратившим силу.

Напомним, в августе прошлого года состав координационного органа обновили. Коллегию возглавил вице-премьер Юрий Борисов.

Fishnews