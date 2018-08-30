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Морской коллегии обновили состав

Морской коллегии обновили состав

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новый состав Морской коллегии при Правительстве РФ. Этот координационный орган возглавил вице-премьер Юрий Борисов.

Соответствующее распоряжение Правительства РФ (от 27 августа 2018 г. № 1779) опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Как сообщает корреспондент Fishnews, заместителями председателя Морской коллегии стали министр транспорта Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, главнокомандующий ВМФ Владимир Королев.

Также в коллегии будут работать руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, глава МЧС Евгений Зиничев, руководитель Погранслужбы Владимир Кулишов, гендиректор Росморпорта Андрей Лаврищев,президент ОСК Алексей Рахманов, председатель Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин (по согласованию).

В обновленный состав коллегии вошли и главы «рыбных» регионов: Александр Жилкин (Астраханская область), Владимир Илюхин (Камчатский край), Марина Ковтун (Мурманская область), Олег Кожемяко (Сахалинская область), Вячеслав Шпорт (Хабаровский край), Игорь Орлов (Архангельская область), Артур Парфенчиков (Карелия), Андрей Тарасенко (Приморский край), Александр Цыбульский (НАО), Сергей Аксенов (Республика Крым).

Морская коллегия при Правительстве РФ была создана в 2001 г. Это постоянный орган, координирующий федеральные и региональные органы исполнительной власти и организации в области морской деятельности, а также в изучении и освоении Мирового океана, Арктики и Антарктики.

Fishnews
НазадМетки: дальний востокправительстворосрыболовство
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