15 февраля 2019 года

Власти хотят поменять баланс в импорте и экспорте

Приграничным регионам необходимо усилить сотрудничество с сопредельными странами, для того чтобы изменить ситуацию с экспортом сырья и импортом готовой продукции. Об этом говорится в Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 г.

Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 г. утверждена распоряжением правительства. Документ подготовлен для того, чтобы «найти у каждого региона точки роста, улучшить условия жизни в каждом регионе», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Среди направлений для обеспечения национальной безопасности – усиление приграничного сотрудничества, сообщает корреспондент Fishnews. В частности, предлагается стимулировать связи приграничных территорий с сопредельными странами, чтобы уменьшить неравноценное взаимодействие в части экспорта из приграничных регионов сырья и продукции с низкой добавленной стоимостью и импорта готовой продукции.

Как отметил глава правительства, стратегия станет основой для решений по развитию регионов вместе с паспортами нацпроектов. Один из национальных проектов – «Международная кооперация и экспорт» – предусматривает рост стоимостного объема поставок.

Fishnews