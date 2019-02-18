Новости
Марокко и Россия определят условия рыболовства на год

Марокко и Россия определят условия рыболовства на год

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков возглавил российскую делегацию на переговорах в Марокко. В ходе сессии планируется согласовать условия промысла российских судов в марокканских водах в 2019 г. и программу научно-технического сотрудничества.

Четвертая сессия российско-марокканской смешанной комиссии по рыболовству начнется в Агадире 18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавляет заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В ходе сессии планируется обсудить промежуточные итоги реализации межправительственного соглашения России и Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства, заключенного 15 марта 2016 г. и рассчитанного на четыре года. Как сообщили в пресс-службе Росрыболовства, стороны согласуют условия промысла российских судов в рыболовной зоне Марокко на текущий год и планы по научно-техническому сотрудничеству, а также рассмотрят вопросы подготовки морских кадров.

В рамках визита Илья Шестаков 19 февраля выступит на отраслевой конференции, организованной Министерством сельского хозяйства и морского рыболовства Марокко. Мероприятие посвящено мерам адаптации рыболовного и аквакультурного секторов к изменению климата.

Кроме того, 20 февраля глава Росрыболовства примет участие в открытии пятого Международного рыбопромышленного салона Halieutis, где в этом году будет представлен объединенный российский стенд с участием компаний, которые работают в рыболовной зоне Марокко.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Все материалы

Интервью

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Евгений ВИШНЯК

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Евгений ВИШНЯК

Мальки кеты – как маленькие детки

Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю

Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Правила безопасности на льду надо прививать с детства

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Рыбная отрасль не дает покоя придворным коммерсантам

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Мы вышли на мировой уровень организации выставок

Все интервью

Личное мнение

Доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Российского государственного аграрного университета имени К.Я. Тимирязева Игорь КИМ

Каких специалистов не хватает в рыбопереработке

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбная ассоциация) Александр ФОМИН

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка

Александр ФОМИН

Для налоговой сферы важно понимать структуру розничных продаж рыбопродукции

Все материалы

Крупным планом

В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

Береговой рыбоперерабатывающий завод «Восточного рыбокомбината»

Предприятия Амура жалуются на прессинг

Новый трал «Атлантика-1790» – настройка для различных условий промысла

Тихий океан 2019. Ставрида

В ответ на обвинения, прозвучавшие с телеэкранов, представители рыбного бизнеса решили пообщаться со СМИ и прояснить ситуацию

Рыбаки наносят ответный удар

Все материалы

События

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь»

Новый краболов попробовал воду

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.