18 февраля 2019 года

Марокко и Россия определят условия рыболовства на год

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков возглавил российскую делегацию на переговорах в Марокко. В ходе сессии планируется согласовать условия промысла российских судов в марокканских водах в 2019 г. и программу научно-технического сотрудничества.

Четвертая сессия российско-марокканской смешанной комиссии по рыболовству начнется в Агадире 18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавляет заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В ходе сессии планируется обсудить промежуточные итоги реализации межправительственного соглашения России и Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства, заключенного 15 марта 2016 г. и рассчитанного на четыре года . Как сообщили в пресс-службе Росрыболовства, стороны согласуют условия промысла российских судов в рыболовной зоне Марокко на текущий год и планы по научно-техническому сотрудничеству, а также рассмотрят вопросы подготовки морских кадров.

В рамках визита Илья Шестаков 19 февраля выступит на отраслевой конференции, организованной Министерством сельского хозяйства и морского рыболовства Марокко. Мероприятие посвящено мерам адаптации рыболовного и аквакультурного секторов к изменению климата.

Кроме того, 20 февраля глава Росрыболовства примет участие в открытии пятого Международного рыбопромышленного салона Halieutis, где в этом году будет представлен объединенный российский стенд с участием компаний, которые работают в рыболовной зоне Марокко.

Fishnews