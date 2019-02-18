18 февраля 2019 года

ФСБ ответила на запрос по крабу

Федеральная служба безопасности сообщила, что не комментирует «мнение Эдуарда Петрова, изложенное в его авторской программе», и не располагает статическими данными, которые привели в передаче.

Fishnews обратился с запросом в центр общественных связей ФСБ России 21 января . Редакция просила прокомментировать информацию, прозвучавшую в программе «Расследование Эдуарда Петрова. Крабовая ловушка-2» на телеканале «Россия 24».

Авторы передачи привели данные о том, что в 2017 г. рыбакам разрешили добыть в Охотском море почти 70 тыс. тонн камчатских крабов, и заявили, со ссылкой на неназванных специалистов, что нелегальная добыча краба в Охотском море в 2-4 раза больше. Из этого следует, что объемы нелегального вылова составляют 140 – 280 тыс. тонн. Редакция интернет-портала попросила сообщить, согласно ли руководство Пограничной службы ФСБ России с такой оценкой.

Также Fishnews просил прокомментировать: проводятся или планируются ли какие-либо разбирательства внутри пограничных органов в связи с информацией в СМИ о масштабных объемах незаконного вылова российского краба? Каким образом такая ситуация, о которой заявили на центральных телеканалах, стала возможна в условиях взаимодействия, налаженного с другими странами АТР для борьбы с ННН-промыслом?

Ответ на запрос поступил только 15 февраля. «Сообщаем, что мнение Эдуарда Петрова, изложенное в его авторской программе «Расследование Эдуарда Петрова. Крабовая ловушка-2», служба не комментирует, - говорится в письме. – Статистическими данными об итогах нелегальной добычи краба в Охотском море, приведенными авторами программы, не располагаем».

Напомним, что в конце декабря в центральных СМИ прошла целая серия материалов с обвинениями рыбного бизнеса и в поддержку распределения квот на аукционах. Представители рыбной промышленности в ответ организовали пресс-конференции – на Сахалине, в Мурманске и во Владивостоке . Ситуация рассматривалась в январе на заседании Общественного совета при Росрыболовстве : он предложил провести анализ эффективности госконтроля рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Участники заседания отметили, что нынешняя система исключает предпосылки для масштабного браконьерского промысла.

Fishnews