19 февраля 2019 года

Жители Курил против «смены флага»

По данным ВЦИОМ, 96% жителей Курильских островов считают, что Россия не должна отдавать острова, на которые претендует Япония. Однозначная позиция курильчан по этому вопросу зафиксирована как на разных островах, так и в разных возрастных группах.

О том, что Россия не должна передавать острова, на Итурупе заявили 97% опрошенных, на Кунашире – 96%, на Шикотане – 92%. В различных возрастных категориях показатели колеблются в пределах 94-97%. При этом абсолютное большинство (98%) курильчан знают о том, что Япония требует от России передачи ей южных островов Курильской гряды, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов представил результаты опроса депутатам Сахалинской областной думы. Как уточнили в пресс-службе регионального парламента, опрос проводился с 11 по 17 февраля 2019 г. среди граждан, постоянно проживающих на Курилах. Всего было опрошено 7695 человек старше 18 лет – это 2/3 от числа совершеннолетних жителей островов. Специалисты ВЦИОМ посетили большинство населенных пунктов, включая маленькие поселки с населением до 50 человек.

«Позиция регионального депутатского корпуса остается неизменной на протяжении многих лет: Курильские острова являются частью Российской Федерации и ее субъекта – Сахалинской области», – подчеркнул председатель думы Андрей Хапочкин.

«Сегодня мы получили очередное и, думаю, окончательное подтверждение того, что курильчане резко негативно относятся к разговорам о каких бы то ни было территориальных изменениях, попросту считая их невозможными, Курилы – это рубеж России, – отметил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. – И люди, живущие на рубеже, свою однозначную позицию высказали».

Как сообщает корреспондент Fishnews, ранее в соцсетях отдельные пользователи заявляли, будто бы большинство жителей островов, на которые претендует Япония, желают передачи этих территорий, а недвижимость на них якобы сильно подорожала.

Fishnews