19 февраля 2019 года

Российские производители оценили расширение эмбарго

Предложение ФТС о распространении списка контраснкционных товаров в числе прочего на готовые и консервированные продукты из водных биоресурсов прокомментировали представители рыбной отрасли.

Федеральная таможенная служба направила в Минсельхоз предложения по расширению перечня сельхозпродукции и продовольствия, запрещенных к ввозу из США, ЕС и ряда других стран, сообщил 15 февраля РБК. Все эти страны ввели санкции против России в 2014 г. или позднее в связи с присоединением Крыма.

Таким образом таможня намерена исключить ввоз в Россию запрещенных товаров путем декларирования их кодами «товаров прикрытия», не включенных в санкционный перечень, сообщает корреспондент Fishnews.

Наряду с рядом категорий товаров из фруктов, овощей и мяса, предложено ввести запрет на ввоз всех готовых и консервированных продуктов из рыбы, ракообразных и моллюсков (крабов, креветок, устриц и мидий), а также икры осетровых (по данным «Ведомостей», рыба и ракообразные). Под российские контрсанкции попадают США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн.

«Санкции в отношении наших конкурентов – это однозначно приобретение для наших производителей, – считает председатель Калининградского рыбакколхозсоюза Олег Твердохлеб. – Когда ввели контрсанкции против прибалтийских стран, мы сразу нарастили выпуск продукции, у наших предприятий улучшились экономические показатели. И расширение контрсанкций для нас будет только в плюс».

«На первый взгляд, инициатива ФТС по ограничению ввоза консервированной продукции для товаропроизводителей рыбной отрасли ничем не грозит, – отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. – Но надо изучить этот вопрос более детально и, возможно, на фоне этого предложить ФТС пересмотреть их позицию по вопросу совместной работы российского рыбоперерабатывающего флота (плавбаз и плавзаводов) в Мировом океане с нашими иностранными партнерами. Уже который год мы не можем разрешить проблему с консервами, производимыми в открытом море из сырья, которое вылавливают иностранные добывающие суда и сдают на российские плавбазы. Несмотря на то что эта продукция признана российским товаром, ФТС при ввозе в Россию расценивает ее как импорт и взимает соответствующие платежи, которые отражаются на конечной себестоимости. Прежде всего это касается консервов из свежей сайры».

Fishnews