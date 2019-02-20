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Свежепойманный минтай на рыбозаводе

Свежие данные по минтаю прислала наука

К 18 февраля российские суда поймали в Охотском море 305,6 тыс. тонн минтая, или 28,5% от общего допустимого улова. Это ниже уровня прошлого года на 19,9 тыс. тонн.

Мониторинг промысла минтая в Охотском море на момент подготовки обзора вели 13 научных наблюдателей ТИНРО и 4 сотрудника КамчатНИРО.

Откуда ветер подует

Согласно прогнозу, 20-21 февраля циклон в Охотском море сместится на восток, ветровой перенос будет умеренным.

Ожидается, что 22 февраля к югу Камчатки подойдет циклон, который в период 22-24 февраля будет медленно смещаться вдоль восточного побережья полуострова в сторону Наваринского района. 22 февраля усиление ветра до 8-13 м/с может произойти на севере западнокамчатского шельфа. 23 февраля зона штормового ветра охватит весь шельф. 24 февраля сильный ветер (до 15 м/с) будет отмечаться лишь на юге западнокамчатского шельфа.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО, 25 февраля в связи с удалением беринговоморского циклона на восток и ослаблением его влияния в промысловых районах Охотского моря будут отмечаться умеренные ветры.

Куда растут льды

На прошлой неделе произошло значительное увеличение площади и сплоченности западного ледяного массива. Умеренное увеличение площади распространения льда в мористую часть отмечается и в северо-восточном секторе моря. Здесь кромка льда приблизилась к северной границе впадины ТИНРО, ограниченной изобатой 500 м.

К 15 февраля площадь льдов в Охотском море составила 66,6% – на 9,9% выше прошлогоднего уровня, и приблизилась среднемноголетнему значению (67,1%).

Специалисты считают, что на предстоящей неделе при преобладании выхолаживающих северо-западных ветров продолжится неравномерное расширение западного ледяного покрова в широтном направлении к востоку и юго-востоку.

18-21 февраля в северо-восточном секторе ожидается умеренное нарастание поля сплоченных льдов к северу от ~53° с.ш. На юге у Западной Камчатки будет сохраняться пояс неоднородного подвижного льда средней сплоченности.

Ученые особо отмечают, что 21 февраля в районе южнее полуострова Кони-Пьягина (~ 56°-58° с.ш.; 150-153° в.д.) при образовании мезовихря, вполне вероятно, сложатся неблагоприятные гидрологические и ледовые условия. В этом районе сформируется циклонический дрейф полей мелко и среднебитого льда, прогнозируют специалисты.

22 февраля при смещении вихря к югу в район ~ 56°30'-57°30 с.ш.; 148°30'- 153°30° в.д., циклонический дрейф при штормовом ветре (20-25 м/с) усилится до 2-3 узлов.

Вдоль западной Камчатки к югу от 54°с.ш., с ослаблением ветра ледовая обстановка стабилизируется.

23 февраля ожидается усиление штормовой погоды в южной части моря. При усилении северо-западных ветров штормовых скоростей (~до 20-30 м/с) сформируется генеральное направление дрейфа полей битого льда – к юго-востоку.

24 февраля зона штормов может сместиться восточнее – в район ~ 152°-159° в.д., южнее 54° с.ш., при этом будет происходить значительное сжатие ледяного пояса (до 3 баллов) вдоль Камчатки к югу от 54° с.ш.

Где сколько поймали

По данным ССД и руководства координационной группы, в течение недели на промысле работало от 84 до 108 судов. Нарастающий вылов минтая в Охотском море, в том числе в прибрежье, составил 305,6 тыс. тонн, или 28,5% от общего допустимого улова (в прошлом году за аналогичный период – 325,5 тыс. тонн, или 30,3% ОДУ).

Практически всю прошлую неделю в южной части Охотского моря и у Западной Камчатки властвовали циклоны с ветрами западных и северо-западных направлений силой 15-20 м/сек. По этой причине в «камчатских» подзонах с 13 февраля штормовал среднетоннажный флот, а 14-15 февраля не работал и ряд крупнотоннажных судов.

С 15 февраля наблюдалось улучшение обстановки. В «камчатских» подзонах обстановка характеризовалась как удовлетворительная. Район промысла значительно расширился, вплоть до 58°00 с.ш. Отмечалось перераспределение флота в подзонах.

В Западно-Камчатской подзоне в течение рабочей недели насчитывалось от 17 до 43 крупнотоннажных судов с выловом 128,3 тонны и 16-28 среднетоннажников, добывавших 43,6 тонны за судосутки. Нарастающий вылов по району составил 87,9 тыс. тонн, или 25,3% ОДУ. Годом ранее – 41,7 тыс. тонн (12% ОДУ).

В Камчатско-Курильской подзоне работало от 17 до 43 единиц крупнотоннажного флота с уловами 74,9 тонны за судосутки и 3-9 среднетоннажных судов, осваивавших 28,8 тонны за судосутки. Нарастающий вылов на 17 февраля составил 180,6 тыс. тонн (66,9% от ОДУ по подзоне). За аналогичный период прошлого года – 258,6 тыс. тонн (95,5% от лимита).

В Северо-Охотоморской подзоне специализированный промысел минтая не велся. Его осваивали в качестве прилова суда, добывающие сельдь. В течение недели 1-3 крупнотоннажных судна показывали прилов в размере 54,9 тонны на судосутки и 1-8 среднетоннажников ловили по 1,9 тонны в сутки. Нарастающий вылов по району составил 1,9 тыс. тонн (0,5% ОДУ). Год назад этот показатель находился на уровне 7,5 тыс. тонн, освоение ОДУ – 2,2%.

Среднесуточный вылов по экспедиции за неделю увеличился с 6,2 тыс. до 7,2 тыс. тонн, а с сначала года составил 6,3 тыс. тонн. На отчетную дату 2018 г. – 6,8 тыс. тонн.

Кто попался в тралы

По данным научных наблюдателей, в Камчатско-Курильской подзоне основу уловов (77%) представлял минтай размерами 39-51 см. Средняя длина особи в зависимости от места лова варьировалась от 36,8 до 46 см. Средняя масса – от 367 до 670 г. Доля самок в уловах менялась от 51 до 62%. Преобладающие стадии зрелости гонад самок – III–IV и IV. Выход икры изменялся от 2,9 до 6%. Прилов молоди в районе в течение прошедшей недели составлял от 0,8 до 37,3% от уловов, в среднем – 11,1%.

В Западно-Камчатской подзоне облавливался минтай 12-62 см, особи размерами более 37 см составляли 72%. Средняя длина в зависимости от места лова варьировалась от 37,8 до 46 см, масса от 340 до 650 г. Количество самок в уловах изменялось от 45,4 до 56,9%, преобладающие стадии зрелости гонад – III-IV. Выход икры составлял от 1,5 до 6%. Прилов молоди по подзоне колебался в широких пределах – от 0,46 до 55,5%, в среднем - 28%.

Ученые ожидают, что в предстоящий период промысел будет вестись в «камчатских» подзонах, преимущественно в Западно-Камчатской. Уловы будут варьироваться существенно. Предполагается, что суточный вылов судов КТФ составит 110-130 тонн, среднетоннажников – 45-50 тонн. В Северо-Охотоморской подзоне активного промысла минтая не ожидается. Возможный вылов – 52-55 тыс. тонн.

Каковы успехи по сельди

По данным ССД, на промысле сельди в Северо-Охотоморской подзоне работают 12 судов. Основной вылов был сосредоточен в центральной и в северо-восточной частях Ионо-Кашеваровского района в диапазоне рабочих глубин 140-396 м. Суточный вылов всеми судами изменялся в пределах 0,5-1,1 тыс. тонн, в среднем составляя 0,8 тыс. тонн. Это ниже показателей предыдущей недели. Средний улов на усилие у крупнотоннажных судов – 47,3 тонны, у СТФ – 24,6 тонны.

Нарастающий вылов сельди в Северо-Охотоморской подзоне на 16 февраля составил 49,63 тыс. тонн (освоение ОДУ – 21,1%). По сравнению с предшествующими тремя годами интенсивность промысла в этот период времени сохраняется на более высоком уровне, несмотря на снижение числа добывающих судов.

Ожидается, что в ближайшее время уловы крупнотоннажников будут на уровне от нескольких до 280 тонн на судосутки. Максимальный суточный вылов возможен около 290-300 тонн.

Для полноценного освоения ОДУ ученые по-прежнему рекомендуют сохранять максимально возможное количество судов на промысле.

Fishnews
НазадМетки: ОДУикракамчаткаминтай
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