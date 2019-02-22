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Сардина-иваси стала главным символом стенда «Русской рыбной фактории» на международной выставке «Продэкспо»

Мастер-класс по иваси

«Русская рыбная фактория» продолжает знакомить внутренний рынок с продукцией из иваси. На выставке «Продэкспо» компания показала новые виды пресервов из этой дальневосточной рыбы - филе в масле и в соляной заливке.

Именно сардина-иваси в этом году стала главным символом стенда «Русской рыбной фактории» на международной выставке «Продэкспо», которая прошла в столице с 11 по 15 февраля. Эта нежная рыбка, в 1970-1980-х годах массово добывавшаяся в Тихом океане, после многолетнего перерыва вернулась к российским берегам.

По данным Росрыболовства, в прошлом году отечественные рыбаки выловили почти 60 тыс. тонн иваси. Холдинг «Антей», частью которого является «Русская рыбная фактория», стал одним из первопроходцев, возобновивших этот промысел и ориентированных прежде всего на поставки для внутреннего рынка.

На выставке компания представила новые варианты пресервов из иваси - кусочки рыбы в масляной заливке и с укропом, кусок и тушка в солевой заливке. Еще одной новинкой стало филе иваси без кожи в масле. Разработанная технологами завода рецептура позволила серьезно увеличить срок годности этой продукции - без потери полезных свойств.

«В замороженном виде филе можно хранить год, после дефростации - более месяца. Это решает проблему дальней логистики, хранения, больших объемов. Продукт остается максимально полезным, а для нас это крайне важно, ведь сардина-иваси если и уступает лососевым по жирности и содержанию омега-3, то совсем не намного. Почти как лосось, только гораздо доступнее», - рассказали Fishnews в компании.

В дни выставки на стенде «Русской рыбной фактории» были организованы кулинарные мастер-классы с дегустацией. Шеф-повар Сергей Синицын поделился любимыми рецептами и показал, как всего за несколько минут собрать из иваси идеальный вариант закуски - с листьями салата, хрустящими чипсами начос, маринованными корнишонами и оливками.

«Сардина-иваси - нежный продукт и очень деликатный, - подчеркнул он во время выступления. - Мне максимально хотелось сохранить ее в том виде, в котором выпускает производитель. На мой взгляд, иваси в солевой «фирменной» заливке обладает максимально натуральным вкусом, с укропом в масле - вкус становится чуть ярче с русским оттенком, а филе холодного копчения, как и положено таким закускам, всегда возбуждает аппетит».

Расширяя ассортимент, «Русская рыбная фактория» откликается на запрос рынка и мнение покупателей. «Сегодня никто не хочет возиться с разделкой рыбы. Людям хочется прийти домой, открыть упаковку, достать продукт и съесть. Мы это понимаем, поэтому с иваси изначально решили идти именно таким путем, тем более у нас был аналогичный опыт с селедкой и другими видами рыбы. И этот подход полность себя оправдал - за год наша линейка по иваси выросла очень сильно», - отметили в компании.

Fishnews

На правах рекламы

  • Сардина-иваси стала главным символом стенда «Русской рыбной фактории» на международной выставке «Продэкспо»
  • Одной из новинок стало филе иваси без кожи в масле
  • Компания представила новые варианты пресервов из иваси - кусочки рыбы в масляной заливке и с укропом
  • Сардина-иваси стала главным символом стенда «Русской рыбной фактории» на «Продэкспо»
  • Тушка иваси в солевой заливке
  • Сардина-иваси стала главным символом стенда «Русской рыбной фактории» на «Продэкспо»
  • На стенде «Русской рыбной фактории» были организованы кулинарные мастер-классы с дегустацией
  • Гостям показали, как за несколько минут собрать из иваси идеальный вариант закуски
  • Любимыми рецептами поделился шеф-повар Сергей СИНИЦЫН
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