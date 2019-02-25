25 февраля 2019 года

Дмитрий Медведев дал поручения в сфере контроля качества продуктов

До 12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова должна представить предложения о внесении в российское законодательство изменений, которые позволят усовершенствовать контроль качества пищевой продукции.

Также должны быть представлены предложения о наделении Роспотребнадзора полномочиями по контролю (надзору) за качеством продуктов. Глава правительства Дмитрий Медведев дал такие поручения по итогам февральской встречи с членами Совета палаты Совета Федерации, сообщает корреспондент Fishnews.

О том, что нужно определить головное ведомство, отвечающее за качество продовольствия, на встрече заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Роспотребнадзор говорит, что они отвечают только за безопасность продукции, но не отвечают за качество. Из технических условий вообще изъята норма качества продукции», – заявила председатель верхней палаты парламента.

Дмитрий Медведев также заявил, что Роспотребнадзор должен заниматься вопросами качества продукции.

Ведомство в свою очередь сообщало, что разработало законопроект, который вводит понятие «качество пищевой продукции».

Fishnews

