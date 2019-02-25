25 февраля 2019 года

Камчатка предлагает не добывать тюленей по частям

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин предложил в разрешениях на добычу морских зверей для КМНС исчислять животных поштучно, а не дробями. Для этого необходимо скорректировать методику расчета.

Соответствующее предложение глава региона направил в Росрыболовство после обращения членов Совета старейшин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, общин и ассоциаций малочисленных народов. «Проблема с дробями» возникла у камчатских КМНС после внесения ряда изменений в отраслевые нормативные акты на федеральном уровне, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края. Так, например, в этом году более чем 400 представителям коренных народностей Камчатки предложили выловить по 0,09 особи крылатки, 0,277 – ларги, 0,11 – морского зайца.

«Очевидно, что такое положение дел с дроблением частей добываемых морских животных недопустимо. Фактически люди не могут организовать промысел. И эту ситуацию нужно разрешить. Собственно, с этим вопросом я и обратился в Росрыболовство. Сегодня ключевую роль играет мнение науки. Но позиция должна быть конкретной и аргументированной: или предоставить возможность осуществлять полноценный промысел в разрешенных пределах, или на какое-то время вводить мораторий для сохранения популяции. В любом случае нужно решение. В Росрыболовстве это признают. И мы договорились, что в ближайшее время будет проведен детальный анализ сложившейся ситуации», – подчеркнул Владимир Илюхин.

Применение норматива, при котором количество предоставляемых водных биоресурсов зависит от размера заявки, выявило еще одну проблему. Некоторые пользователи завышают необходимые им объемы, а те, кто никогда не занимался добычей морских млекопитающих, подают заявки на вылов, не планируя его осуществлять. В итоге люди, для которых эта деятельность является основным источником дохода, получают меньшие квоты, отметили в краевом правительстве. Суммарно заявленный объем по морским млекопитающим возрос с 3 тыс. особей в 2014 г. до 8 тыс. голов в нынешнем году.

Применяемый расчет квот регламентирован изменениями в приказ Минсельхоза РФ от 24 декабря 2015 г. № 659 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по подготовке и принятию решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование».

Из-за того, что заявленный объем превышал фактически выделенные квоты, расчет произвели по формуле из административного регламента, устанавливающей прямое соотношение между предоставляемыми в пользование объемами водных биоресурсов и количеством заявителей. Результатом стали дробные части морских млекопитающих, предлагаемые к вылову камчатцам.

Fishnews