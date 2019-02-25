Новости
В этом году камчатским КМНС разрешили добыть по 0,11 морского зайца (на фото). Иллюстрация Ansgar Walk («Википедия»)

Камчатка предлагает не добывать тюленей по частям

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин предложил в разрешениях на добычу морских зверей для КМНС исчислять животных поштучно, а не дробями. Для этого необходимо скорректировать методику расчета.

Соответствующее предложение глава региона направил в Росрыболовство после обращения членов Совета старейшин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, общин и ассоциаций малочисленных народов. «Проблема с дробями» возникла у камчатских КМНС после внесения ряда изменений в отраслевые нормативные акты на федеральном уровне, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края. Так, например, в этом году более чем 400 представителям коренных народностей Камчатки предложили выловить по 0,09 особи крылатки, 0,277 – ларги, 0,11 – морского зайца.

«Очевидно, что такое положение дел с дроблением частей добываемых морских животных недопустимо. Фактически люди не могут организовать промысел. И эту ситуацию нужно разрешить. Собственно, с этим вопросом я и обратился в Росрыболовство. Сегодня ключевую роль играет мнение науки. Но позиция должна быть конкретной и аргументированной: или предоставить возможность осуществлять полноценный промысел в разрешенных пределах, или на какое-то время вводить мораторий для сохранения популяции. В любом случае нужно решение. В Росрыболовстве это признают. И мы договорились, что в ближайшее время будет проведен детальный анализ сложившейся ситуации», – подчеркнул Владимир Илюхин.

Применение норматива, при котором количество предоставляемых водных биоресурсов зависит от размера заявки, выявило еще одну проблему. Некоторые пользователи завышают необходимые им объемы, а те, кто никогда не занимался добычей морских млекопитающих, подают заявки на вылов, не планируя его осуществлять. В итоге люди, для которых эта деятельность является основным источником дохода, получают меньшие квоты, отметили в краевом правительстве. Суммарно заявленный объем по морским млекопитающим возрос с 3 тыс. особей в 2014 г. до 8 тыс. голов в нынешнем году.

Применяемый расчет квот регламентирован изменениями в приказ Минсельхоза РФ от 24 декабря 2015 г. № 659 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по подготовке и принятию решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование».

Из-за того, что заявленный объем превышал фактически выделенные квоты, расчет произвели по формуле из административного регламента, устанавливающей прямое соотношение между предоставляемыми в пользование объемами водных биоресурсов и количеством заявителей. Результатом стали дробные части морских млекопитающих, предлагаемые к вылову камчатцам.

Fishnews
НазадМетки: дальний востоккамчаткаправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Все материалы

Интервью

Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

Руководитель группы компаний «Сайра»

Василий САХАРНАЦКИЙ

Сайра нас еще любит, но может и уплыть

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Евгений ВИШНЯК

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Евгений ВИШНЯК

Мальки кеты – как маленькие детки

Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю

Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Правила безопасности на льду надо прививать с детства

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Рыбная отрасль не дает покоя придворным коммерсантам

Все интервью

Личное мнение

Доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Российского государственного аграрного университета имени К.Я. Тимирязева Игорь КИМ

Каких специалистов не хватает в рыбопереработке

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбная ассоциация) Александр ФОМИН

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка

Александр ФОМИН

Для налоговой сферы важно понимать структуру розничных продаж рыбопродукции

Все материалы

Крупным планом

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

Береговой рыбоперерабатывающий завод «Восточного рыбокомбината»

Предприятия Амура жалуются на прессинг

Новый трал «Атлантика-1790» – настройка для различных условий промысла

Тихий океан 2019. Ставрида

Все материалы

События

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь»

Новый краболов попробовал воду

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.