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Лососевая путина на Амуре. Фото Марии Кабушкиной

Хабаровский край ждет состава комиссии по анадромным

Представитель Хабаровского края попросил заместителя министра сельского хозяйства – главу Росрыболовства ускорить выход приказа о составе региональной комиссии по анадромным. Илья Шестаков отметил важность полного представительства рыбопромышленных ассоциаций.

Напомним, что региональные комиссии устанавливают условия добычи анадромных видов рыб, в том числе объемы, сроки и места добычи. В сфере внимания комиссий – лов тихоокеанских лососей. Составы комиссий утверждает Минсельхоз России.

На совещании 22 февраля зампред правительства – министр сельского хозяйства Хабаровского края Александр Шкурин попросил регулятора ускорить подписание приказа о составе региональной комиссии. Это важно, так как вперед корюшковая путина, отметил он, сообщает корреспондент Fishnews.

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков пообещал ускорить процесс. При этом он указал на то, что региональные власти почему-то решили не включать все крупные рыбопромышленные ассоциации. Представительство должно быть полным, ведь должны озвучиваться мнения разных сторон, подчеркнул глава федерального агентства.

Fishnews
НазадМетки: правительстворосрыболовство
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