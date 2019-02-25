25 февраля 2019 года

Хабаровский край ждет состава комиссии по анадромным

Представитель Хабаровского края попросил заместителя министра сельского хозяйства – главу Росрыболовства ускорить выход приказа о составе региональной комиссии по анадромным. Илья Шестаков отметил важность полного представительства рыбопромышленных ассоциаций.

Напомним, что региональные комиссии устанавливают условия добычи анадромных видов рыб, в том числе объемы, сроки и места добычи. В сфере внимания комиссий – лов тихоокеанских лососей. Составы комиссий утверждает Минсельхоз России.

На совещании 22 февраля зампред правительства – министр сельского хозяйства Хабаровского края Александр Шкурин попросил регулятора ускорить подписание приказа о составе региональной комиссии. Это важно, так как вперед корюшковая путина, отметил он, сообщает корреспондент Fishnews.

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков пообещал ускорить процесс. При этом он указал на то, что региональные власти почему-то решили не включать все крупные рыбопромышленные ассоциации. Представительство должно быть полным, ведь должны озвучиваться мнения разных сторон, подчеркнул глава федерального агентства.

Fishnews