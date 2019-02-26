26 февраля 2019 года

У Мозамбика и ЕС разошлись взгляды на «рыбное» сотрудничество

Мозамбик и Европейский союз не могут договориться о заключении нового соглашения по рыболовству. Власти республики обвиняют партнеров из ЕС в нежелании обеспечить прозрачность промысла.

Действие последнего соглашения о работе флота Евросоюза в водах Мозамбика завершилось в начале 2015 г., сообщает корреспондент Fishnews. О переговорах по заключению нового договора министр рыболовства республики Агостиньо Мондлане (Agostinho Mondlane) рассказал в интервью Jornal de Notícias. Чиновник заявил, что его страна чувствует недостаточную прозрачность готовящегося документа. По словам министра, такого он мог ожидать от любого другого блока, но не от ЕС.

В частности, Агостиньо Мондлане указал, что европейцы отвергают положение о контроле над уловом, добытым рыболовным судном. Именно этот факт не позволяет заключить новое соглашение, пишет португальский портал Plataforma.

Три месяца назад Евросоюз направил официальный запрос правительству Мозамбика о начале новых переговоров по согласованию документа. Министр отметил, что республика открыта к возобновлению сотрудничества. Однако он также подчеркнул, что силы в ЕС, которые прервали переговоры ранее, теперь пытаются убрать из соглашения положения о прозрачности промысла.

По словам Агостиньо Мондлане, правительство его страны предложило ряд новых положений к соглашению. Одно из них предполагает отчетность о размере улова (ранее европейские рыбаки сообщали только о заходе и выходе из вод Мозамбика).

Мозамбикское правительство настаивало на том, чтобы суда могли посещать инспекторы. Кроме того, власти республики хотели пересмотреть взносы, выплачиваемые ЕС, так как не считали их справедливыми.

Fishnews