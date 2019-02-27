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Иран намерен увеличить объем производства креветки до 56 тыс. тонн в следующем году. Фото с сайта iran.ru

Иран ждет увеличения креветочных «урожаев»

Власти Ирана ожидают роста объема производства креветки до 56 тыс. тонн в следующем национальном календарном году (с 21 марта 2019 г. по 20 марта 2020 г.). Республика планирует увеличить поставки морепродуктов на российский рынок.

Предварительными итогами работы за календарный год поделился генеральный директор бюро по делам креветки и морских животных Организации по рыболовству и рыбоводству «Шилат» Вахид Ма'дани. Он рассказал, что с 21 марта в стране произведено около 46 тыс. тонн креветки, пишет иранское издание Financial Tribune.

По словам главы бюро, к 20 марта нынешнего года на аквафермах соберут еще 3-4 тыс. тонн выращенной креветки. 80% производства сосредоточено в двух провинциях – Бушир и Хормозган.

В следующем году (с 21 марта 2019 г. по 20 марта 2020 г.) бюро планирует увеличить объемы выращивания креветки в Иране до 56 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

Вахид Ма'дани отметил, что около 30 тыс. тонн креветки, или около 80% всего ее производства в стране, идут на экспорт. Поставки за рубеж в нынешнем календарном году уже превысили показатели прошлого. Главными рынками сбыта иранской креветки являются страны Евросоюза, государства Персидского залива и КНР.

Fishnews
НазадМетки: КНРкреветка
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