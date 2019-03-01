01 марта 2019 года

Шпроты Латвии не рвутся на российский рынок

Латвийские производители шпротных консервов после введения запрета на их поставки в РФ в 2015 г. понесли значительные убытки и переориентировались на другие рынки. В России эти предприятия не видят для себя перспективы даже в случае отмены ограничений.

Как ударил запрет

Проблемы экспортеров шпрот обсудили в эфире Латвийского радио 4, сообщает корреспондент Fishnews.

По словам председателя правления компании Brīvais vilnis Арнольда Барбиса, его компания с момента ограничения Россельхознадзором ввоза рыбопродукции из Латвии и Эстонии в июне 2015 г. работала «в минус», но в прошлом году убытки сократила. Улучшение финансового положения представитель организации объяснил так: «часть участников отрасли выбыла из игры, сократилось количество производителей, и мы подходим к тому, что спрос и предложение выравниваются».

«На момент закрытия рынка из производителей шпрот у нас был самый маленький портфель – 30% от общего объема наших поставок. У других участников российский рынок занимал и 50%, и 80% в портфеле», - отметил Арнольд Барбис. Он подчеркнул, что производители шпрот пострадали не только от закрытия доступа на рынок, но и от последующих демпинговых цен. Экспортеры в Россию были вынуждены срочно распродавать шпроты по низким ценам. «Они обвалили весь рынок реализации, и мы были вынуждены работать с убытками», - рассказал представитель Brīvais vilnis.

В 2017 г. Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз продукции для двух прибалтийских предприятий, в том числе латвийского SIA Karavela. Однако его совладелец Янис Энделе заявил, что компания не рассматривает российский рынок как стратегический. Причина тому – нестабильность, когда долговременные инвестиции экспортера могут обнулиться из-за новых запретов или изменения экономической ситуации. «Мы все свои долговременные инвестиции потеряли в 2015 году, когда нас в один день закрыли», - констатировал Янис Энделе. Он добавил, что поскольку Karavela не рассматривает Россию как стратегическое направление, то компания продает в РФ шпроты дороже, чем на другие рынки.

«Россия – страна специфическая и требования у нее специфические, - отметил председатель правления холдинга Kolumbija Ltd Игорь Крупник. - Если хотят они, чтобы мы их выполнили, мы их выполним, если они не хотят, чтобы мы их выполнили, мы их никогда не выполним. Поэтому я не думаю, что все дело в требованиях».

По словам Игоря Крупника, на момент запрета до 80% экспорта продукции Kolumbija приходилось на страны Таможенного союза, поэтому в настоящее время «осталось от предприятия немного чего, оно в два, два с половиной раза стало меньше чем до российского кризиса, но оно живо, оно работает, и при определенных условиях может продолжить работу». Представитель холдинга констатировал, что полностью заменить потерю российского рынка не удалось, однако Kolumbija смогла частично компенсировать ущерб за счет перераспределения экспорта по небольшим рынкам.

Куда перенаправили рыбу

Участники встречи согласились, что география поставок их продукции расширяется. По традиции шпроты продолжают покупать бывшие республики СССР, не входящие ныне в Таможенный союз, например, Украина и Молдова. Также традиционны рынки Соединенных Штатов и Израиля - стран с большими диаспорами бывших граждан СССР и государств постсоветского пространства. В то же время осваиваются новые рынки - Япония, Китай и другие.

Янис Энделе отметил, что шпроты традиционны для кухни других стран, но эта рыба известна там под иными названиями. «В Америке люди кушали шпроты, но их называли brisling», - обратил внимание представитель кмпании.

По словам совладельца Karavela, после закрытия российского рынка латвийские производители начали демпинговать на европейском, тесня конкурентов. «У Шотландии был один завод, который делал шпроты, в Германии немного, - рассказал Янис Энделе. - Мы не создали новое потребление, но благодаря более низкой цене отобрали у других уже существующих клиентов».

Причин возвращаться нет

Предприниматели заявили, что не видят больших перспектив на российском рынке, даже в случае снятия запрета на ввоз, поскольку нишу прибалтийских стран заняли местные производители.

«За эти годы мы этот рынок потеряли, и в России появилась масса производств, которые делают продукцию приблизительно такую же и значительно дешевле, потому что у них дешевле энергетика, у них дешевле трудовые ресурсы, налоговая система лучше», - отметил Игорь Крупник. По его мнению, на перспективах латвийских шпрот отражается и разница в цене. «За эти годы покупательная способность в России сократилась, а у нас себестоимость выросла на 40% по сравнению с началом кризиса: электричество, газ, зарплаты. Соответственно, мы просто неконкурентоспособны», - сказал председатель правления холдинга Kolumbija Ltd.

По словам Яниса Энделе, российский производитель «почувствовал силу санкций». «В первые два года они думали, что сейчас опять вернутся все западные игроки, и все старались на быструю ногу что-то заработать. Но так как сейчас видно, что отношения идут не ближе, а дальше, Восток и Запад отдалятся друг от друга, поэтому люди начинают вкладываться надолго, на более серьезные проекты», - подчеркнул совладелец Karavela.

Игорь Крупник обратил внимание, что есть и другая причина, по которой его предприятию было бы сложно вернуться на российский рынок. «Меня спрашивают, хочу ли я вернуться на российский рынок. Но я не могу на него вернуться больше. Потому что при желании я не могу увеличить объемы производства. У нас нет людей, нет возможности привлечь рабочую силу. И это огромная проблема, - подчеркнул председатель правления холдинга. - Латвия может лишиться вообще всех производств, если она не решит проблему с трудовыми ресурсами».

Продэмбарго не расширили. Пока.

Тем временем в России могут полностью запретить ввоз рыбных консервов из Прибалтики. Напомним, что в феврале Федеральная таможенная служба направила в Минсельхоз предложения по расширению перечня сельхозпродукции и продовольствия, запрещенных к ввозу из США, ЕС и ряда других стран, вводивших санкции против России в 2014 г. или позднее в связи с присоединением Крыма. В частности, было предложено ввести запрет на импорт всех готовых и консервированных продуктов из рыбы, ракообразных и моллюсков (крабов, креветок, устриц и мидий), а также икры осетровых.

Однако, по информации газеты «Коммерсант», это предложение не было поддержано Минсельхозом, поскольку «включение в перечень запрещенных товаров целых групп продуктов может подорвать стабильную работу предприятий и привести к перебоям с поставками». Но власти могут вернуться к обсуждению инициативы при введении новых антироссийских санкций.

Fishnews