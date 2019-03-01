01 марта 2019 года

Лососю Амура готовят стратегию промысла

Ассоциация рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края готовится представить свои предложения к стратегии промысла тихоокеанских лососей в регионе на ДВНПС.

Ряд базовых принципов, которые, по мнению ассоциации, помогут сохранить ресурс и повысить социально-экономическую отдачу от отрасли для районов Хабаровского края, рыбаки предложили региональным властям по итогам прошлогодней путины. Как сообщили Fishnews в АРУК, в настоящее время в связи с преобразованиями в системе управления рыбного хозяйства в крае этот вопрос обсуждается на площадке регионального министерства сельского хозяйства.

Обсудить свое видение стратегии промысла тихоокеанских лососей для Амура представители ассоциации намерены и на совещании, которое пройдет во Владивостоке 7 марта. Ожидается, что на мероприятии будут обсуждаться итоги путины 2018 года и рабочие вопросы по организации лососевого промысла в текущем году.

«Мы были услышаны, наши предложения сегодня обсуждаются. По каким-то аспектам возникают дискуссии с коллегами из других ассоциаций края, по другим – позиции полностью сходятся. Надеемся, что к предстоящей путине нам удастся выработать единую позицию. Мы готовимся озвучить свое видение стратегии промысла тихоокеанских лососей на Амуре и на весеннем ДВНПС», – прокомментировал председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим Бергеля.

Среди базовых принципов для стратегии, предложенных АРУК, – жесткое закрепление объемов вылова по осенней кете между муниципальными районами (минимум на три года) – 50% для Николаевского, 35-40% – для Ульчского и 10-15% – для Комсомольского и других районов выше по Амуру. По летней кете рыбаки выступают за полный запрет промысла.

Право на вылов из резервного объема должно предоставляться предприятиям района только после освоения соседним муниципальным районом, расположенным выше по течению, не менее 50% первоначально выделенного лимита. А дополнительные объемы комиссии по анадромным следует согласовывать только после освоения не менее 70% от первоначально рекомендованного объема на контрольном участке, определенном наукой выше впадения реки Амгунь в реку Амур, предлагают в ассоциации.

Также в АРУК предлагают поэтапное открытие и закрытие промысла со смещением во времени вверх по течению реки на 60 км в сутки; установление периодов промысла для каждого муниципального района с учетом плотности и продолжительности хода рыбы. Проходные периоды должны вводиться с первых дней промысла и до его завершения по определенному графику для всех без исключения орудий лова.

Fishnews