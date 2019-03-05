Новости
Проект берегового завода «Витязь-Авто» представила руководству отрасли на сентябрьском ВЭФ

Инвесторы Дальнего Востока в напряжении

Программа инвестиционных квот, важность которой неоднократно отмечали федеральные власти, начинает давать сбои. Две компании на Камчатке первыми заявили о готовности своих береговых заводов, но так и не получили права на вылов.

Речь идет о камчатских предприятиях «Витязь-Авто» и «Укинский лиман». Как рассказал Fishnews генеральный директор «Витязь-Авто» Алекс Раманаускас, компания построила завод большой мощности (инвестиционный проект типа «М») в селе Устьевое под доли квот вылова минтая и сельди. Объем инвестиций превысил 600 млн рублей. Мощность по выпуску готовой продукции глубокой переработки (филе минтая, фарш, стейки) – более 100 тонн в сутки, численность персонала – около 200 человек. На новом производстве смонтирована рыбомучная установка, рассчитанная на выпуск 30 тонн готовой продукции в сутки.

Компания «Укинский лиман» на Восточной Камчатке вошла в программу инвестквот с заводом по переработке рыбы (кроме минтая) малой мощности (тип «Г-3») под лимиты разнорыбицы.

Камчатские рыбопромышленники оказались первыми со своими проектами по развитию береговой переработки, но ресурсное обеспечение, на которое рассчитывали, получить не могут.

Как отметил Алекс Раманаускас, после завершения строительства на новом заводе побывала комиссия по контролю за исполнением инвестиционных проектов, в которую входили представители Минпромторга, Минвостокразвития и Росрыболовства.

«Сделать вывод о том, что принято отрицательное решение, я смог, ознакомившись с приказом о распределении квот на 2019 год по пользователям, – рассказал он. – Официальная позиция Росрыболовства мне неизвестна, мы дважды направляли запросы в это ведомство, но ответа так и не последовало».

В ответ на редакционный запрос Fishnews о причинах отказа пресс-служба Росрыболовства сообщила: «В рамках выездной проверки комиссии на объект «Витязь-Авто» было выявлено, что на объекте не была установлена одна из двух заявленных в проекте машин для производства фарша; системы по обеспечению технологической водой и воздухом, силовое электропитание рыбоперерабатывающего оборудования были отключены. Выездная проверка на «Укинский лиман» показала, что на объекте отсутствовал паровой котел для рыбомучной установки; системы по обеспечению технологической водой и воздухом, силовое электропитание рыбоперерабатывающего оборудования были отключены».

Как заявили в ведомстве, «это указано в протоколе комиссии, поступившем в Росрыболовство. В связи с отсутствием подтверждения о соответствии объекта инвестиций ранее одобренному инвестиционному проекту, у Росрыболовства отсутствовали основания для предоставления инвесторам доли квоты с 2019 года. Характеристики объекта указаны в технической документации, которая подается в рамках заявочной кампании по отбору инвестпроектов».

Однако в «Витязь-Авто» уверены: все условия, поставленные государством, выполнены, теперь очередь – за государственными органами. «Мы направили уведомление о готовности объекта к инспекции 25 сентября, а комиссия приехала на приемку уже в ноябре, – прокомментировал ответ, который поступил в Fishnews из Росрыболовства, Алекс Раманаускас. – За это время на западном побережье Камчатки завершилась навигация, и завод уже несколько недель стоял на консервации. На время консервации вторую машину для производства фарша из цеха убрали в складское помещение, чтобы освободить технологический проход для проведения профилактических работ. В своем ответе редакции Росрыболовство так и пишет, что фарш-машина на объекте не отсутствовала, а не была установлена. На период консервации электричество отключается, чтобы не гонять впустую дизель-генератор. Правда, на время работы комиссии мы электричество включили, чтобы продемонстрировать работу оборудования. Что касается отключенной системы подачи воды, то она отключается при консервации, чтобы не перемерзла. Когда на объекте была комиссия, температура воздуха была существенно ниже нуля и мы просто не имели возможность включить подачу воды даже для демонстрации».

Отметим, что инвесторы, заключая договор на долю инвестквоты, принимают на себя целый ряд обязательств. Так, государство вправе предъявить к исполнению банковскую гарантию, обеспечивающую реализацию проекта. Так что заинтересованность бизнеса в запуске производства высока.

«Витязь-Авто» – одна из ключевых рыбопромышленных компаний на Камчатке. Располагает семью современными перерабатывающими заводами на западном побережье, рыбопромысловым и вспомогательным флотом. Обеспечивает более тысячи рабочих мест.

В настоящее время «Витязь-Авто» обратилась с иском к Росрыболовству в Арбитражный суд Москвы. Общий объем не предоставленных компании квот – порядка 14 тыс. тонн.

Другие участники программы инвестиционных квот также уже указывали на возникающие сложности. При этом многие проекты реализуются на отдаленных территориях Дальнего Востока, требующих особого внимания федерального центра. Доверие бизнеса к механизму инвестиционных квот может быть подорвано, считают эксперты.

Fishnews
НазадМетки: дальний востоккамчаткамоскваросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Рыбаки готовы к самоограничениям

Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

Руководитель группы компаний «Сайра»

Василий САХАРНАЦКИЙ

Сайра нас еще любит, но может и уплыть

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Евгений ВИШНЯК

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Евгений ВИШНЯК

Мальки кеты – как маленькие детки

Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю

Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Правила безопасности на льду надо прививать с детства

Все интервью

Личное мнение

Доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Российского государственного аграрного университета имени К.Я. Тимирязева Игорь КИМ

Каких специалистов не хватает в рыбопереработке

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбная ассоциация) Александр ФОМИН

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка

Александр ФОМИН

Для налоговой сферы важно понимать структуру розничных продаж рыбопродукции

Все материалы

Крупным планом

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

Береговой рыбоперерабатывающий завод «Восточного рыбокомбината»

Предприятия Амура жалуются на прессинг

Новый трал «Атлантика-1790» – настройка для различных условий промысла

Тихий океан 2019. Ставрида

Все материалы

События

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.