05 марта 2019 года

Инвесторы Дальнего Востока в напряжении

Программа инвестиционных квот, важность которой неоднократно отмечали федеральные власти, начинает давать сбои. Две компании на Камчатке первыми заявили о готовности своих береговых заводов, но так и не получили права на вылов.

Речь идет о камчатских предприятиях «Витязь-Авто» и «Укинский лиман». Как рассказал Fishnews генеральный директор «Витязь-Авто» Алекс Раманаускас, компания построила завод большой мощности (инвестиционный проект типа «М») в селе Устьевое под доли квот вылова минтая и сельди. Объем инвестиций превысил 600 млн рублей. Мощность по выпуску готовой продукции глубокой переработки (филе минтая, фарш, стейки) – более 100 тонн в сутки, численность персонала – около 200 человек. На новом производстве смонтирована рыбомучная установка, рассчитанная на выпуск 30 тонн готовой продукции в сутки.

Компания «Укинский лиман» на Восточной Камчатке вошла в программу инвестквот с заводом по переработке рыбы (кроме минтая) малой мощности (тип «Г-3») под лимиты разнорыбицы.

Камчатские рыбопромышленники оказались первыми со своими проектами по развитию береговой переработки, но ресурсное обеспечение, на которое рассчитывали, получить не могут.

Как отметил Алекс Раманаускас, после завершения строительства на новом заводе побывала комиссия по контролю за исполнением инвестиционных проектов, в которую входили представители Минпромторга, Минвостокразвития и Росрыболовства.

«Сделать вывод о том, что принято отрицательное решение, я смог, ознакомившись с приказом о распределении квот на 2019 год по пользователям, – рассказал он. – Официальная позиция Росрыболовства мне неизвестна, мы дважды направляли запросы в это ведомство, но ответа так и не последовало».

В ответ на редакционный запрос Fishnews о причинах отказа пресс-служба Росрыболовства сообщила: «В рамках выездной проверки комиссии на объект «Витязь-Авто» было выявлено, что на объекте не была установлена одна из двух заявленных в проекте машин для производства фарша; системы по обеспечению технологической водой и воздухом, силовое электропитание рыбоперерабатывающего оборудования были отключены. Выездная проверка на «Укинский лиман» показала, что на объекте отсутствовал паровой котел для рыбомучной установки; системы по обеспечению технологической водой и воздухом, силовое электропитание рыбоперерабатывающего оборудования были отключены».

Как заявили в ведомстве, «это указано в протоколе комиссии, поступившем в Росрыболовство. В связи с отсутствием подтверждения о соответствии объекта инвестиций ранее одобренному инвестиционному проекту, у Росрыболовства отсутствовали основания для предоставления инвесторам доли квоты с 2019 года. Характеристики объекта указаны в технической документации, которая подается в рамках заявочной кампании по отбору инвестпроектов».

Однако в «Витязь-Авто» уверены: все условия, поставленные государством, выполнены, теперь очередь – за государственными органами. «Мы направили уведомление о готовности объекта к инспекции 25 сентября, а комиссия приехала на приемку уже в ноябре, – прокомментировал ответ, который поступил в Fishnews из Росрыболовства, Алекс Раманаускас. – За это время на западном побережье Камчатки завершилась навигация, и завод уже несколько недель стоял на консервации. На время консервации вторую машину для производства фарша из цеха убрали в складское помещение, чтобы освободить технологический проход для проведения профилактических работ. В своем ответе редакции Росрыболовство так и пишет, что фарш-машина на объекте не отсутствовала, а не была установлена. На период консервации электричество отключается, чтобы не гонять впустую дизель-генератор. Правда, на время работы комиссии мы электричество включили, чтобы продемонстрировать работу оборудования. Что касается отключенной системы подачи воды, то она отключается при консервации, чтобы не перемерзла. Когда на объекте была комиссия, температура воздуха была существенно ниже нуля и мы просто не имели возможность включить подачу воды даже для демонстрации».

Отметим, что инвесторы, заключая договор на долю инвестквоты, принимают на себя целый ряд обязательств. Так, государство вправе предъявить к исполнению банковскую гарантию, обеспечивающую реализацию проекта. Так что заинтересованность бизнеса в запуске производства высока.

«Витязь-Авто» – одна из ключевых рыбопромышленных компаний на Камчатке. Располагает семью современными перерабатывающими заводами на западном побережье, рыбопромысловым и вспомогательным флотом. Обеспечивает более тысячи рабочих мест.

В настоящее время «Витязь-Авто» обратилась с иском к Росрыболовству в Арбитражный суд Москвы. Общий объем не предоставленных компании квот – порядка 14 тыс. тонн.

Другие участники программы инвестиционных квот также уже указывали на возникающие сложности. При этом многие проекты реализуются на отдаленных территориях Дальнего Востока, требующих особого внимания федерального центра. Доверие бизнеса к механизму инвестиционных квот может быть подорвано, считают эксперты.

Fishnews