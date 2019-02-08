08 февраля 2019 года

Малые суда рассортируют по бассейнам

Росрыболовство и Минпромторг определят для каждого бассейна типы средне- и малотоннажных судов, которые войдут в программу господдержки. Выездные совещания рабочей группы планируется провести в Дагестане и на Дальнем Востоке.

Характеристики различных видов судов и готовые концепт-проекты рассматривались на совещании в Росрыболовстве 6 февраля при участии по видеосвязи рыбаков Западного, Азово-Черноморского и Волго-Каспийского бассейнов.

Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук заявил о необходимости определить потребность в новом флоте и оптимальные параметры судов для каждого бассейна. Это позволит предусмотреть объем бюджетных ассигнований и сформировать план-график работы.

По словам замдиректора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Николая Шабликова, предполагаемый механизм господдержки предусматривает заключение контракта между заказчиком судна и верфью с 10% оплатой строительства. После этого подписывается соглашение между заказчиком и Минпромторгом, в котором указаны сроки строительства и предоставление субсидий.

Размер субсидий для постройки судна составит 25-30% от капитальных затрат. Рассматривается возможность распространить действие программы и на суда, заложенные в 2018 г.

По Западному бассейну (Балтийское море) потребность в новом флоте оценивается в семь судов. Их типы будут определены в дальнейшем, в числе претендентов - проекты Adomat и Knarr. На Азово-Черноморском бассейне предприятия собираются строить десять судов. Но поскольку условия промысла в Азовском и Черном морях различаются, на рассмотрении находится сразу четыре проекта – малого рыболовного сейнера-траулера рефрижераторного и среднего рыболовного сейнера-траулера морозильного. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, для всех приморских регионов предлагается многоцелевое промысловое судно прибрежного лова (на основе проекта 82185).

На встрече обсуждалось и строительство флота для предприятий марикультуры – потребность в обслуживающих судах, фактически плавающих производственных базах, есть у мидийных и устричных хозяйств. Участники совещания затронули и вопросы локализации строительства, гарантий выделения субсидий и включения в программу малых моторных плавсредств.

По Каспию Росрыболовство планирует провести отдельное выездное совещание в Дагестане. «Волго-Каспийский бассейн требует определенного внимания и проработки вопроса. Ресурсы для освоения там есть, наука это доказывает. Кроме того, в Махачкале строится перерабатывающий завод, который будет принимать уловы. Его открытие запланировано на весну 2019 года», - проинформировал Петр Савчук, добавив, что таким образом в регионе создаются все условия для развития промысла.

В планах ведомства также организация заседания рабочей группы по судостроению на Дальнем Востоке.

Fishnews