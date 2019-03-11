Новости
Резонансный законопроект предусматривает введение нового вида квот – добычи крабов в инвестиционных целях

Опубликовано заключение Минэка на законопроект о крабовых квотах

Минэкономразвития опубликовало заключение об оценке регулирующего воздействия на законопроект о крабовых аукционах. В документе перечислены риски, которые несет принятие изменений.

Напомним, что цель оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов – определить и оценить возможные позитивные и негативные последствия принятия проекта, а также обнаружить основания для избыточных барьеров в сфере экономической деятельности, для необоснованных расходов госбюджета.

Резонансный законопроект, предусматривающий введение нового вида квот – добычи крабов в инвестиционных целях, был размещен для процедуры ОРВ 4 февраля. Разработчиком изменений выступил Минсельхоз, в качестве соисполнителя было указано Росрыболовство.

22 февраля завершился этап публичного обсуждения законопроекта на портале regulation.gov.ru. Также Минэкономразвития организовало публичные консультации, в рамках которых 1 марта представители бизнеса рассказали об угрозах перехода к аукционам.

По итогам оценки регулирующего воздействия Министерство экономического развития вынесло на законопроект отрицательное заключение. 7 марта оно опубликовано на портале regulation.gov.ru.

В заключении отмечено, что внедрение нового вида квот приведет к существенному уменьшению объема вылова для уже существующих предприятий; действующие хозяйствующие субъекты окажутся в менее выигрышном положении, чем новые потенциальные участники; существуют риски дефолтов и банкротства ряда работающих компаний. Отмечен риск значительных негативных социальных и экономических последствий для регионов, предприятия которых работают на Северном и Дальневосточном бассейнах.

Росрыболовство, по данным СМИ, подготовит разъяснения по замечаниям Минэка. «В целом законопроект будет рассматриваться в текущей редакции, но по тем вопросам и рискам, которые указаны в отчете по итогам процедуры ОРВ, готовятся разъяснения и дополнительные обоснования», — цитирует «Прайм» представителей федерального агентства.

После отрицательного заключения об ОРВ по регламенту необходимы согласительные совещания. Если разногласия не смогли снять разработчик и департамент оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития, то с протоколом разногласий законопроект рассматривается в аппарате правительства на согласительном совещании, которое проводит курирующий вице-премьер, рассказал Fishnews директор Центра оценки регулирующего воздействия Высшей школы экономики Даниил Цыганков.

По словам эксперта, если комиссия правительства будет рассматривать законопроект утром 11 марта, то не ясно, пройдут ли к этому времени согласительные совещания. «Как известно, законопроект был внесен в конце января в аппарат правительства под грифом «Для служебного пользования», затем гриф был снят, начато общественное обсуждение и проведена оценка регулирующего воздействия, но, возможно, в Минсельхоз законопроект формально не возвращали. В этом случае секретариат курирующего вице-премьера Алексея Гордеева может приложить заключение об ОРВ к пакету документов, остававшемуся все это время в аппарате правительства. Соответственно, комиссия по законопроектной деятельности будет рассматривать этот пакет документов и ей придется взять на себя ответственность за очень непростое решение по резонансному регулированию, развернуть все назад или «дать зеленый свет», – добавил Даниил Цыганков.

Заключение Минэкономразвития на законопроект Министерства сельского хозяйства смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews
НазадМетки: крабправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Рыбаки готовы к самоограничениям

Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

Руководитель группы компаний «Сайра»

Василий САХАРНАЦКИЙ

Сайра нас еще любит, но может и уплыть

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Евгений ВИШНЯК

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Евгений ВИШНЯК

Мальки кеты – как маленькие детки

Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю

Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Правила безопасности на льду надо прививать с детства

Все интервью

Личное мнение

Капитан дальнего плавания, консультант по рыбному бизнесу Дмитрий ПОНЯВИН

Консультант по рыбному бизнесу

Дмитрий ПОНЯВИН

Исторический принцип – мировой опыт

Доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Российского государственного аграрного университета имени К.Я. Тимирязева Игорь КИМ

Каких специалистов не хватает в рыбопереработке

Все материалы

Крупным планом

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

Береговой рыбоперерабатывающий завод «Восточного рыбокомбината»

Предприятия Амура жалуются на прессинг

Новый трал «Атлантика-1790» – настройка для различных условий промысла

Тихий океан 2019. Ставрида

Все материалы

События

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.