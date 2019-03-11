11 марта 2019 года

Опубликовано заключение Минэка на законопроект о крабовых квотах

Минэкономразвития опубликовало заключение об оценке регулирующего воздействия на законопроект о крабовых аукционах. В документе перечислены риски, которые несет принятие изменений.

Напомним, что цель оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов – определить и оценить возможные позитивные и негативные последствия принятия проекта, а также обнаружить основания для избыточных барьеров в сфере экономической деятельности, для необоснованных расходов госбюджета.

Резонансный законопроект, предусматривающий введение нового вида квот – добычи крабов в инвестиционных целях, был размещен для процедуры ОРВ 4 февраля. Разработчиком изменений выступил Минсельхоз, в качестве соисполнителя было указано Росрыболовство.

22 февраля завершился этап публичного обсуждения законопроекта на портале regulation.gov.ru. Также Минэкономразвития организовало публичные консультации, в рамках которых 1 марта представители бизнеса рассказали об угрозах перехода к аукционам.

По итогам оценки регулирующего воздействия Министерство экономического развития вынесло на законопроект отрицательное заключение. 7 марта оно опубликовано на портале regulation.gov.ru.

В заключении отмечено, что внедрение нового вида квот приведет к существенному уменьшению объема вылова для уже существующих предприятий; действующие хозяйствующие субъекты окажутся в менее выигрышном положении, чем новые потенциальные участники; существуют риски дефолтов и банкротства ряда работающих компаний. Отмечен риск значительных негативных социальных и экономических последствий для регионов, предприятия которых работают на Северном и Дальневосточном бассейнах.

Росрыболовство, по данным СМИ, подготовит разъяснения по замечаниям Минэка. «В целом законопроект будет рассматриваться в текущей редакции, но по тем вопросам и рискам, которые указаны в отчете по итогам процедуры ОРВ, готовятся разъяснения и дополнительные обоснования», — цитирует «Прайм» представителей федерального агентства.

После отрицательного заключения об ОРВ по регламенту необходимы согласительные совещания. Если разногласия не смогли снять разработчик и департамент оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития, то с протоколом разногласий законопроект рассматривается в аппарате правительства на согласительном совещании, которое проводит курирующий вице-премьер, рассказал Fishnews директор Центра оценки регулирующего воздействия Высшей школы экономики Даниил Цыганков.

По словам эксперта, если комиссия правительства будет рассматривать законопроект утром 11 марта, то не ясно, пройдут ли к этому времени согласительные совещания. «Как известно, законопроект был внесен в конце января в аппарат правительства под грифом «Для служебного пользования», затем гриф был снят, начато общественное обсуждение и проведена оценка регулирующего воздействия, но, возможно, в Минсельхоз законопроект формально не возвращали. В этом случае секретариат курирующего вице-премьера Алексея Гордеева может приложить заключение об ОРВ к пакету документов, остававшемуся все это время в аппарате правительства. Соответственно, комиссия по законопроектной деятельности будет рассматривать этот пакет документов и ей придется взять на себя ответственность за очень непростое решение по резонансному регулированию, развернуть все назад или «дать зеленый свет», – добавил Даниил Цыганков.

Заключение Минэкономразвития на законопроект Министерства сельского хозяйства смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews