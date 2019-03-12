12 марта 2019 года

Константин Чуйченко: Аукционы – самая справедливая форма

Отрасль переходит от исторического принципа распределения квот к аукционному, заявил вице-премьер – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. Основанием для аукционов по крабам он назвал необходимость «повышать стоимость оплаты этого государственного ресурса».

Законопроект о крабовых аукционах 11 марта прошел очередной этап: документ поддержала Комиссия правительства по законопроектной деятельности. По итогам заседания на сайте кабмина опубликовали подробный комментарий вице-премьера – руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко.

Разработчики законопроекта делают основной упор на то, что работа компаний, за которыми закреплены доли квот добычи крабов, прибыльная и достаточно рентабельна для создания финансовых резервов. Этот же аргумент повторил и Константин Чуйченко.

«Мы одобрили законопроект, обсуждение было непростым. Выдвигались определенные доводы о том, что этого делать не надо, поскольку люди, которые обладают сегодня этими квотами, пострадают. Но мы исходили из того, что это бизнес высокомаржинальный», – сказал вице-премьер – глава аппарата правительства.

Далее он решил остановиться на ставках сбора, которые установлены федеральными властями для предприятий-пользователей краба: «На сегодня такса на тонну составляет 35 тыс. рублей, при этом существующие там льготы ее минимизируют примерно до 100 долларов на тонну продукта – при стоимости этой тонны на международном рынке 20 тыс. долларов. Это несправедливо, неправильно, поэтому мы исходили из того, что надо повышать стоимость оплаты этого государственного ресурса».

Аукционная форма, по словам Константина Чуйченко, является здесь самой справедливой. «Ничто не мешает этим 93 организациям, которые осуществляют, еще раз повторю, очень высокомаржинальный бизнес и согласны больше платить (это, во всяком случае, сегодня было заявлено их представителями), пойти на аукцион и поучаствовать», – сказал вице-премьер.

Далее он сослался на оценки поступлений от торгов в федеральный бюджет, которые давало Росрыболовство, – 82 млрд рублей. «Эта сумма сопоставима с бюджетом достаточно крупного субъекта Российской Федерации», – подкрепил свои слова сравнением Константин Чуйченко.

По итогам процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ) Минэкономразвития дала на законопроект отрицательное заключение. Министерство заявило о целом ряде рисков для социальной и экономической сферы в случае применения проекта. В заключении отмечено, что внедрение нового вида квот приведет к существенному уменьшению объема вылова для уже существующих предприятий; действующие хозяйствующие субъекты окажутся в менее выигрышном положении, чем новые потенциальные участники; существуют риски дефолтов и банкротства ряда работающих компаний. Говорилось и о рисках для регионов.

«Позицию Минэкономразвития мы учли. Мы с ней не согласились. Это наше право – соглашаться или не соглашаться», – сказал о заключении Минэка вице-премьер – руководитель аппарата правительства.

При этом он не преминул подчеркнуть открытость подготовки законопроекта. «Мы открыто провели соответствующие процедуры, предусмотренные нормативными документами. Минэкономразвития заняло такую позицию, при этом было согласно с дорожной картой по развитию конкуренции в отраслях экономики», – заявил Константин Чуйченко.

Напомним, что дорожная карта, которую правительство утвердило в августе по предложению ФАС, стала первым правовым актом, в котором получила закрепление идея о выставлении крабовых квот на торги.

«Хотел бы отметить, что на сегодняшний день квота представляет собой процент от общего объема. Наука нам дает хороший прогноз в плане возможности увеличения общего объема, поэтому не исключено, что в целом объемы вылова краба вырастут, а значит, эти 93 организации пострадают не на 50%, а, может быть, значительно меньше», – сказал о добытчиках краба вице-премьер – руководитель аппарата правительства.

«Мы переходим от исторического к аукционному принципу, и понятно, что будут недовольные. Но надо заканчивать эту практику, когда государственный ресурс используется за бесценок», – резюмировал он.

Как сообщает корреспондент Fishnews, одним из ключевых замечаний к подготовке законопроекта было то, что разработчик не озвучил и не проанализировал альтернативные способы решения проблемы (в качестве таковой было названо повышение экономической эффективности предоставления прав на добычу крабов). Бизнес-объединения указывали на то, что увеличить отдачу можно и без аукционов – в том числе за счет повышения ставок сбора за пользование водными биоресурсами. Проект изменений Налогового кодекса с этой целью готовится уже несколько лет.

Fishnews

