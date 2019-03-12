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Критику крабовых аукционов не услышали

Критику крабовых аукционов не услышали

Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности не увидела негативных социально-экономических последствий в распределении крабовых квот на аукционах. Бюджет получит дополнительный доход, а верфи – заказы, уверены авторы законопроекта.

Передел в пользу бюджета

Законопроект о крабовых аукционах 11 марта рассматривался на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Концепцию документа представил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В закон о рыболовстве предлагается внести изменения, предусматривающие распределение 50% квот добычи крабов путем проведения аукциона в электронной форме. Эти 50% будут выделены в новый вид квот – на вылов крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства. Какие конкретно виды крабов и в каких районах промысла попадут в этот список, определит правительство.

Закреплять доли «инвестиционных» квот за пользователями по итогам аукционов планируется на десять лет. При этом победители торгов примут на себя обязательства по строительству на территории России объектов, перечень которых также установит правительство.

Основные аргументы разработчиков законопроекта не изменились. Крабовый промысел – высокорентабельный бизнес, а федеральный бюджет получает лишь малую часть этих доходов. Значит, надо что-то поменять.

«Учитывая переход экономики страны к рыночным отношениям, возникла необходимость перехода от «исторического принципа» распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на более прозрачный механизм аукционного распределения. Это позволит обеспечить прозрачную конкурентную среду в сегменте добычи, привлекательном по своей экономической эффективности и востребованном с инвестиционной стороны для бизнеса», – отмечается в пресс-релизе правительства.

Авторы инициативы ссылаются на научные прогнозы по запасам крабов, свидетельствующие о стабильном уровне этих ресурсов и даже тенденции к увеличению. Значит, для их освоения не потребуется сокращать флот и плавсостав, наоборот, бизнес построит около 40 среднетоннажных специализированных рыбопромысловых судов, уверяют разработчики законопроекта.

«В переходе на новый принцип распределения квот отсутствуют риски негативных социально-экономических последствий в отношении сокращения рабочих мест среди плавательных составов рыбопромысловых судов, осуществляющих добычу (вылов) крабов. Это также позволит загрузить российские судостроительные верфи заказами на строительство рыбопромысловых судов», – сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Илья Шестаков доложил, что законопроект прошел все предусмотренные регламентом процедуры. Глава Росрыболовства также не согласился с основными выводами заключения об оценке регулирующего воздействия, подготовленного Минэкономразвития.

Разногласия аукционам не помеха

О ходе заседания правкомиссии рассказали в ВАРПЭ. Сообщается, что замминистра экономического развития Савва Шипов проинформировал о выявленных в ходе ОРВ рисках. При этом он указал на необходимость законодательного стимулирования строительства рыбопромыслового флота.

Минвостокразвития не согласовало законопроект и считает необходимой его доработку, изложил позицию ведомства замминистра Павел Волков. Кроме того, министерство хочет участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов, предусмотренных законопроектом.

Критически оценил законопроект и президент РСПП Александр Шохин. Он обратил внимание на целесообразность использования альтернативных инструментов изъятия сверхприбыли из крабового бизнеса и предложил провести согласительное совещание по результатам отрицательного заключения об ОРВ.

Тем не менее Росрыболовство большинство критических высказываний отвергло. Заявление Ильи Шестакова о проработанности законопроекта нашло поддержку в выступлениях ряда других членов комиссии, сообщили в пресс-службе ВАРПЭ. А первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков отметил, что для рассмотрения законопроекта обязательно будут назначены парламентские слушания.

Вице-премьер – глава аппарата правительства Константин Чуйченко также поддержал законопроект, указав на серьезный и положительный бюджетный эффект в случае его принятия, говорится в сообщении ВАРПЭ.

«По словам руководителя Росрыболовства, федеральный бюджет получит от проведения аукционов дополнительно 82 млрд рублей. Эта сумма сопоставима с бюджетом достаточно крупного субъекта РФ», – заявил зампред правительства. Он подчеркнул, что аукционная форма распределения ресурса является самой справедливой.

«Уже до конца марта законопроект будет вынесен на заседание Правительства РФ и внесен в Государственную Думу, – констатировал принимавший участие в заседании комиссии президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. – «Затем в течение месяца он должен быть рассмотрен органами государственной власти субъектов Федерации».

Fishnews
НазадМетки: РСППварпэкрабправительственная комиссияправительстворосрыболовство
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