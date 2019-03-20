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Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН. Фото пресс-службы правительства региона

Камчатка видит в Duty Free стимул для агропрома

Власти Камчатского края предлагают продвигать российскую экологически чистую продукцию за рубежом через магазины беспошлинной торговли. Об этом рассказал губернатор Владимир Илюхин.

Глава региона озвучил инициативу на совещании по развитию агропромышленного комплекса на Дальнем Востоке. Встречу провел в столице Приморья вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки, ключевыми для края направлениями в развитии АПК и, соответственно, экспортных поставок являются рыбоперерабатывающая и сельскохозяйственная отрасли. Вместе с тем специалисты активно работают над реализацией проектов по производству экологически чистой продукции из дикорастущего сырья.

«В послании Федеральному Собранию президент отметил, что у такой продукции большой экспортный потенциал. Уже сейчас продвижение товаров под знаком Made in Russia осуществляется посредством целого комплекса маркетинговых мероприятий. Поэтому Камчатский край со своей стороны подготовил предложение о продвижении такой продукции за рубежом через магазины беспошлинной торговли, - рассказал Владимир Илюхин. - Очевидным преимуществом использования таких площадок является масштаб охвата потенциальных потребителей, ведь зачастую Duty Free располагаются не только в зонах вылета и транзита, но и в зонах прилета, что увеличивает охват за счет туристов и бизнесменов. Кроме того, это возможность упрощенного правового регулирования для экспортера, поскольку национальное законодательство страны, в которой расположен магазин беспошлинной торговли, освобождает такие товары от уплаты целого ряда пошлин и внутренних налогов».

Глава региона отметил, что открытие новых торговых точек под знаком Made in Russia или создание специализированных отделов в уже работающих магазинах Duty Free позволит значительно повысить интерес потенциальных партнеров к качественной российской экологически чистой продукции.

Fishnews

  • Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН. Фото пресс-службы правительства региона
  • Совещание по развитию АПК Дальнего Востока прошло в столице Приморья. Фото пресс-службы правительства Камчатского края
  • Магазин беспошлинной торговли в аэропорту Антальи. Фото Барвенковского («Википедия»)
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