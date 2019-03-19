19 марта 2019 года

Во Владивостоке обсудили пути развития экспорта

Для развития экспорта продукции АПК необходимо снимать торговые барьеры, улучшать пограничную инфраструктуру, заявил по итогам совещания во Владивостоке вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса обсуждалось на совещании, которое провел во Владивостоке заместитель председателя правительства – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Напомним, что «Международная кооперация и экспорт» - один из 12 национальных проектов, предусмотренных «майским» указом президента Владимира Путина. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» входит в число пяти федеральных проектов, включенных в нацпроект, сообщает корреспондент Fishnews.

Предполагается, что поставки продукции АПК достигнут 45 млрд долларов в год. По поставкам рыбы и морепродуктов план – 8,5 млрд долларов в 2024 г. Как заявляли в Росрыболовстве, при достижении этого показателя особая ставка делается на повышение глубины переработки.

Рядом с Дальним Востоком имеется огромный рынок других стран АТР, отметил по итогам совещания Юрий Трутнев. Для развития поставок важно снимать торговые барьеры, улучшать работу пограничной инфраструктуры, рассказал вице-премьер – полпред журналистам.

На финансирование нацпроекта в части АПК предусматривается 406 млрд рублей, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Он также подчеркнул важность открытия рынков АТР.

«Экспортный потенциал ДФО огромен, мы будем вводить в эксплуатацию залежные земли, мы будем развивать рыбную промышленность», - сказал министр.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, говоря о развитии рыбной отрасли, отметил проекты, которые реализуются в рамках ТОР «Надеждинская» и «Большой Камень». Напомним, что созданием рыбоперерабатывающих производств здесь занимаются «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) и ГК «Доброфлот». Проекты реализуются в рамках программы инвестиционных квот.

Fishnews