21 марта 2019 года

Бизнес настаивает на прозрачности по крабовому законопроекту

Подготовка проектов нормативных правовых актов к резонансному законопроекту о крабовых аукционах должна вестись с обязательным участием представителей рыбацкой общественности, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

На заседании Общественного совета при Росрыболовстве руководитель АРПП Георгий Мартынов напомнил об успешном опыте, когда представители отраслевого сообщества участвовали в заседаниях комиссий в рамках процедуры закрепления на новый период долей квот . Именно это в том числе позволило достаточно гладко провести заявочную кампанию, полагает президент ассоциации.

Теперь важно подумать о формате участия представителей рыбацкого сообщества в подготовке проектов правовых актов к законопроекту о крабовых квотах, заявил Георгий Мартынов. Ранее в интервью Fishnews он уже поделился своим мнением о том, как отрасль может выйти из ситуации с новым регулированием с меньшими потерями.

Юридические службы предприятий ассоциации готовы поучаствовать в подготовке нормативно-правовых актов и высказать свое мнение, сообщил Fishnews руководитель АРПП. Пока очень много разных вопросов, прежде всего – доли квот по каким видам краба и в каких промысловых районах предполагается выставлять на торги. В комиссиях по рассмотрению заявок на новый вид квот обязательно должны присутствовать представители отраслевого сообщества, полагает Георгий Мартынов.

Председатель общественного совета, президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что тема может быть рассмотрена на Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса , которую планируется провести 16 апреля в Москве.

Fishnews