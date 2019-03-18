18 марта 2019 года

Крабовые аукционы ставят новые вопросы

Теперь, когда правительство одобрило законопроект о крабовых аукционах, перед отраслевым сообществом стоит много вопросов – от минимизации ущерба для предприятий до защиты исторического принципа от дальнейшего размывания.

Правительство поддержало крабовые аукционы, против которых активно выступали отраслевые ассоциации и предприятия. На заседании 14 марта кабмин официально решил внести законопроект о новом виде квот вылова крабов в Госдуму.

Объединения отрасли сразу заявили, что не поддерживают саму концепцию законопроекта – переход к аукционам. Однако и сам текст документа вызывает много вопросов.

«Пока не обсуждали эту тему с членами АРПП, поэтому выскажу свою личную точку зрения – мнение человека, который не первый год в отрасли. Правительство приняло решение по законопроекту, теперь предстоит решить целый ряд вопросов. Только в этом случае отрасль сможет выйти из ситуации с меньшими потерями», - заявил Fishnews президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Прежде всего, нужно установить переходный период для вступления в силу нормы об аукционах, чтобы бизнес успел адаптироваться, считает руководитель ассоциации. Важно подготовить подзаконные акты, в том числе дать ответ: какие виды краба и в каких промысловых районах будут выставляться на торги.

«Нужно посмотреть, в каких районах промысла и по каким видам краба возможно увеличение общего допустимого улова, чтобы промышленности было не так больно от сокращения квот», - полагает Георгий Мартынов. Остается и вопрос, что делать с действующим флотом.

«Будем предлагать создание рабочей группы, которая бы занималась совместной подготовкой нормативно-правовых актов. И рыбацкая общественность обязательно должна принять участие в этой работе. Все, секретов хватит», - резюмировал руководитель АРПП.

Законопроект предусматривает, что за получателями долей квот будут закрепляться обязательства по строительству в России инвестиционных объектов. Но если в случае с инвестиционными квотами, введенными в 2016 г., четко говорилось, что нужно будет реализовывать проекты по постройке береговых заводов и флота, то авторы «крабового законопроекта» от такого уточнения ушли.

«Мы не поддерживаем саму концепцию законопроекта, но и по его тексту также хватает вопросов – отраслевое сообщество на это уже указывало, - прокомментировал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов. - Разработчики говорят, что изменения направлены на обновление флота. Однако прямо о строительстве судов в тексте проекта не сказано – речь идет о неких инвестиционных проектах, которые должны реализовать победители аукционов. И в очередной раз хочется, чтобы решения были продуманными».

В отраслевых объединениях по-прежнему обеспокоены, что аукционная схема затем распространится и на другие виды водных биоресурсов. Заявления в правительстве только подкрепили эти опасения. «Мы переходим от исторического к аукционному принципу, и понятно, что будут недовольные», - сказал по итогам заседания правкомиссии, на котором было одобрен законопроект по крабу, вице-премьер – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина назвал торги «более прозрачным способом» распределения квот.

«Отраслевое сообщество в нынешних условиях должно больше консолидироваться, - считает президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков. - Если вернуться к формуле «переход от исторического принципа к аукционному», то на повестку дня выходят даже более глобальные вопросы, чем крабовые квоты. Мне кажется, все усилия нужно сосредоточить на том, чтобы не допустить дальнейшего размывания исторического принципа».

Fishnews