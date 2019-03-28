28 марта 2019 года

Приморье присоединится к Всероссийской конференции рыбаков с важными темами

Подготовку к Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса обсудили на общем собрании Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. АРПП примет участие в масштабном отраслевом мероприятии.

Планируется подвести итоги заявочной кампании 2018 г., когда договоры на доли квот заключались на новый срок. Президент АРПП Георгий Мартынов был в числе наблюдателей, которые, согласно решению IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса, участвовали в заседаниях комиссий по квотам.

Также в ассоциации считают необходимым поднять вопрос участия рыбацкой общественности в подготовке правовых актов, предусмотренных проектом закона о крабовых квотах, сообщает корреспондент Fishnews.

Планируется, что с докладом выступит Георгий Мартынов.

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса состоится в Москве 16 апреля. Для участия в масштабном отраслевом мероприятии нужно пройти онлайн-регистрацию до 1 апреля. Анкета для регистрации размещена по адресу https://fish2019.orgpoint.vip/

Организаторы конференции – ВАРПЭ, Общероссийское объединение работодателей рыбной отрасли, ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства.

Fishnews