29 марта 2019 года

Рыбные традиции и амбиции Южной Кореи

Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея собирается сделать страну одной из ведущих рыбных держав. Для этого планируется развивать аквакультуру и океанический промысел.

Рыбное хозяйство в Южной Корее – одна из важнейших и динамично развивающихся отраслей. Несмотря на ряд проблем, например с кадрами и нехваткой запасов в водах страны, потенциал к развитию сохраняется – благодаря прогрессу в аквакультуре и океаническом промысле. Большую ставку предприниматели делают на развитие новейших технологий выращивания рыбы, таких как установка автоматизированных глубоководных акваферм. Также южнокорейские рыбаки рассчитывают на прогресс в переговорах с другими государствами и международными организациями об условиях работы в заграничных водах.

Большую часть рациона современных корейцев составляют рыба и морепродукты. Уровень их потребления в республике достигает 59,9 кг на человека, а к 2022 г., по прогнозам Министерства морских дел и рыболовства, может вырасти до 62 кг.

Глубокие исторические корни корейского рыбного промысла и его экспортный потенциал обусловили быстрое развитие этой отрасли в республике. Рыбное хозяйство Кореи имеет стратегическое значение, так как не только обеспечивает поступление иностранной валюты от экспорта (2,329 млрд долларов в 2017 г.), но и напрямую связано с продовольственной безопасностью страны. К 2022 г. Министерство морских дел и рыболовства планирует увеличить производство рыбы и морепродуктов до 4 млн тонн в год, нарастив стоимость их экспорта до 4 млрд долларов.

Сегодня структура рыбной отрасли Республики Корея отражает общие тенденции в мировом рыболовстве: увеличение роли аквакультуры при одновременном снижении добычи рыбы и морепродуктов. Особенно в прибрежье полуострова, где из-за перелова и изменения климата объемы освоения постепенно уменьшаются. Так, если в 2008 г. улов корейских рыбаков в морях у полуострова и «урожаи» аквакультуры составляли 1,285 млн и 1,381 млн тонн соответственно, то в 2018 г. это соотношение изменилось до 2,25 млн и 1,013 млн тонн в пользу аквакультуры (график 1). Впрочем, по общей стоимости произведенной продукции аквакультура пока уступает прибрежному рыболовству: 2,881 трлн вон против 8,642 трлн вон (более 2,5 и 7,6 млн долларов) соответственно (график 2).

Одним из главных драйверов развития аквакультуры Кореи является производство водорослей. В минувшем году корейские марифермеры вырастили 573 тыс. тонн ламинарии, 568 тыс. тонн ким (водоросли из рода порфира) и 516 тыс. тонн водоросли миёк. Более того, общая стоимость экспорта продукции из кима в 2017 г. впервые превзошла отметку в 500 млн долларов, достигнув цифры 512 млн долларов. Сейчас ким поставляется в 109 стран мира в виде различных продуктов – от классических листов для производства роллов до различных закусок на основе этой водоросли. А в Министерстве морских дел и рыболовства всерьез размышляют над тем, что к 2024 г. стоимость экспорта ким вполне может вырасти до 1 млрд долларов.

Несмотря на быстрое развитие корейской марикультуры, важное место в структуре отрасли продолжает занимать океаническое рыболовство. Тунец до сих пор является одним из важнейших объектов не только экспорта (84 млн долларов только в феврале 2019 г.), но и внутреннего потребления. До 10% от общемировой добычи тунца (или около 450 тыс. тонн в год) приходится на южнокорейских рыбаков. В прошлом году в водах Мирового океана суда республики освоили 493 063 тонны различных видов тунца.

Впрочем, такие успехи южнокорейских рыбаков не остаются незамеченными различными природоохранными организациями. К примеру, в 2013 г. Гринпис в своем докладе причислил республику к странам, потворствующим ННН-промыслу в Мировом океане. В результате правительство США включило Южную Корею в список стран, занимающихся незаконным ловом водных биоресурсов. Негативно на эти новости отреагировал и Евросоюз, пригрозив «желтой карточкой». В результате властям республики пришлось срочно «закручивать гайки» в отношении браконьеров и вносить поправки в законодательство. В противном случае страна могла лишиться важнейших внешнеторговых партнеров – большая доля южнокорейских уловов отправляется в страны ЕС и Соединенные Штаты.

Несмотря на все успехи южнокорейской рыбной отрасли, перед ней стоит и ряд проблем, из которых наиболее важные - сокращение морских биоресурсов в прибрежных водах и уменьшение числа рыбаков. С первой проблемой власти борются весьма эффективно: сокращают число добывающих судов, проводят зарыбление, устанавливают «рыбные каникулы», основывают морские заповедники и преследуют браконьеров. Однако с привлечением молодежи в отрасль ситуация складывается не так хорошо. С 2008 г. по 2017 г. количество занятых в рыбном хозяйстве сократилось со 192,3 до 121,7 тыс. человек, а число рыбаков старше 65 лет увеличилось с 22,7 до 35,2%.

За рубежом Республика Корея ищет не только рабочие ресурсы для своей рыбной отрасли, но и новые площадки для промысла. В условиях сокращения собственных запасов стране важно вести лов в водах соседних государств – Китая, Японии и России. При этом в исключительных экономических зонах КНР и Японии корейские рыбаки работают на условиях предоставления аналогичного права заграничным коллегам.

Особый интерес южнокорейские рыбаки проявляют к российскому минтаю. Объемы импорта этого биоресурса достигают 254 тыс. тонн общей стоимостью 428,7 млн долларов (в 2018 г.). Львиная доля минтая поступает в страну из вод РФ. Некоторую часть южнокорейские рыбаки могут добывать самостоятельно: квоты передают республике по результатам переговоров в рамках заседаний двусторонней комиссии по рыбному хозяйству. К примеру, в прошлом году стороны договорились, что южнокорейские рыбаки смогут выловить в российских водах 20,5 тыс. тонн минтая, 4,2 тыс. тонн трески, 7,5 тыс. тонн сайры, 3,5 тыс. тонн кальмара и еще 850 тонн прочих видов водных биоресурсов.

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