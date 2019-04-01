Новости
Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений КАЦ на заседании совета Ассоциации «Росрыбхоз»

Рыбоводные участки уходят в онлайн

Практику проведения электронных аукционов по рыбоводным участкам распространят на всю страну. При этом рассматривается возможность дифференцированного подхода к определению начальной цены РВУ - в зависимости от региона.

О грядущих изменениях в проведении торгов по рыбоводным участкам рассказал директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац. «Исходя из принятых решений, дорожной карты, утвержденной правительством, будет в полном объеме, а не только в Дальневосточном федеральном округе, переход к проведению в электронном виде аукционов на право заключения договоров на рыбоводные участки. К этому надо готовиться, понимать все риски и так далее», - заявил представитель министерства 28 марта на заседании совета Ассоциации «Росрыбхоз».

На Дальнем Востоке аукционы в электронной форме начались в июле 2018 г. По информации Фонда развития Дальнего Востока, в системе интернет-торгов по рыбоводным участкам сейчас зарегистрировано большинство дальневосточных компаний марикультуры. За полгода в пользование таким способом предоставлено около 9 тыс. га морских акваторий.

При этом, как сообщает корреспондент Fishnews, подход к определению цены, по которой участки выставляются на торги, для внутренних водоемов может быть изменен. По словам Евгения Каца, после принятия решения о повышении начальной цены для проведения аукционов в Минсельхоз поступили отзывы из регионов о том, что не везде эта мера приводит к ожидаемому эффекту. Поэтому проводится анализ ситуации.

«Мы понимаем, что есть большие акватории морские, где осуществляется марикультура и у людей достаточно большие затраты и деньги от этого получаются. А во внутренних водоемах в пастбищной аквакультуре ценовая категория не такая большая. Поэтому, может быть, будут вносить изменения в части дифференциации установления начальной цены в зависимости от регионов», - проинформировал директор депрыбхоза.

Fishnews

Задать вопрос редакции.
НазадМетки: аквакультурадальний востокправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Все материалы

Интервью

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор компании АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

«Дальрыбтехцентр» – инженерно-техническая площадка отрасли

Президент компании Bering Yachts Алексей МИХАЙЛОВ

Президент компании Bering Yachts

Алексей МИХАЙЛОВ

Bering Yachts: безопасность, комфорт и высокие мореходные качества

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Рыбаки готовы к самоограничениям

Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

Руководитель группы компаний «Сайра»

Василий САХАРНАЦКИЙ

Сайра нас еще любит, но может и уплыть

Все интервью

Личное мнение

Старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России, кандидат биологических наук Константин ЗГУРОВСКИЙ

Ст. советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

Константин ЗГУРОВСКИЙ

Китам угрожают не только охотники

Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

Руководитель группы компаний «Сайра»

Василий САХАРНАЦКИЙ

Океанический промысел России убьют мифы

Все материалы

Крупным планом

Рыбный рынок в Южной Корее

Рыбные традиции и амбиции Южной Кореи

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

Береговой рыбоперерабатывающий завод «Восточного рыбокомбината»

Предприятия Амура жалуются на прессинг

Все материалы

События

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.