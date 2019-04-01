01 апреля 2019 года

Рыбоводные участки уходят в онлайн

Практику проведения электронных аукционов по рыбоводным участкам распространят на всю страну. При этом рассматривается возможность дифференцированного подхода к определению начальной цены РВУ - в зависимости от региона.

О грядущих изменениях в проведении торгов по рыбоводным участкам рассказал директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац. «Исходя из принятых решений, дорожной карты, утвержденной правительством, будет в полном объеме, а не только в Дальневосточном федеральном округе, переход к проведению в электронном виде аукционов на право заключения договоров на рыбоводные участки. К этому надо готовиться, понимать все риски и так далее», - заявил представитель министерства 28 марта на заседании совета Ассоциации «Росрыбхоз».

На Дальнем Востоке аукционы в электронной форме начались в июле 2018 г. По информации Фонда развития Дальнего Востока, в системе интернет-торгов по рыбоводным участкам сейчас зарегистрировано большинство дальневосточных компаний марикультуры. За полгода в пользование таким способом предоставлено около 9 тыс. га морских акваторий.

При этом, как сообщает корреспондент Fishnews, подход к определению цены, по которой участки выставляются на торги, для внутренних водоемов может быть изменен. По словам Евгения Каца, после принятия решения о повышении начальной цены для проведения аукционов в Минсельхоз поступили отзывы из регионов о том, что не везде эта мера приводит к ожидаемому эффекту. Поэтому проводится анализ ситуации.

«Мы понимаем, что есть большие акватории морские, где осуществляется марикультура и у людей достаточно большие затраты и деньги от этого получаются. А во внутренних водоемах в пастбищной аквакультуре ценовая категория не такая большая. Поэтому, может быть, будут вносить изменения в части дифференциации установления начальной цены в зависимости от регионов», - проинформировал директор депрыбхоза.

Fishnews